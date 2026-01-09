Paula Pareto respondió a las críticas por su cuerpo y dejó un mensaje contundente

La campeona olímpica de judo Paula "La Peque" Pareto volvió a ser noticia fuera del tatami tras publicar un fuerte y reflexivo mensaje en redes sociales, en respuesta a las críticas que recibe por su cuerpo y, en particular, por su musculatura. A través de un posteo en su cuenta de Instagram, la exjudoca y médica decidió exponer el contraste entre los mensajes de aliento y los comentarios ofensivos que aparecen en sus publicaciones, y dejó una definición clara sobre cómo elige vincularse con la exposición pública.

Desde su retiro del judo profesional, Pareto se mantiene activa en múltiples frentes: ejerce la medicina como traumatóloga, promueve hábitos saludables a través de contenidos de fitness, y comparte aspectos de su vida cotidiana con una comunidad que ya supera el millón de seguidores. Esa visibilidad, sin embargo, también la coloca en el centro de una dinámica habitual en redes sociales: la evaluación constante del cuerpo y la imagen, incluso en figuras con una trayectoria deportiva intachable.

En ese contexto, la campeona olímpica en Río de Janeiro 2016 decidió abordar el tema de frente. En una de sus últimas publicaciones, compartió capturas de los mensajes que recibe, tanto aquellos que celebran su constancia y disciplina como los que cuestionan su aspecto físico. "Las que alegran al alma y las que duelen. Todas en un mismo post", escribió, sintetizando la convivencia permanente entre el apoyo y la hostilidad en el espacio digital.

Lejos de caer en la confrontación directa, Pareto optó por una respuesta introspectiva y firme, centrada en la construcción de vínculos genuinos. "Me quedo con mi tribu y la motivación recíproca, porque en la balanza es por ustedes y el equipo que hacemos, que siento que vale la pena la exposición a todo tipo de opiniones", expresó, reafirmando su decisión de priorizar a quienes acompañan su camino.

En su descargo, la deportista también dejó una reflexión más profunda sobre el impacto emocional de las redes y la necesidad de desarrollar herramientas internas para atravesar la crítica. "Somos reflejo de nuestras vivencias, por eso sé que nada es personal. Por eso acepto lo que leo. Por eso elijo quedarme con lo que suma a mi equipo", afirmó, proponiendo una mirada que transforma la interacción digital en una instancia de autoconocimiento.

El cierre de su mensaje condensó su filosofía de vida, forjada entre el alto rendimiento deportivo y la práctica médica: "Las palabras solo son palabras, el proceso interno es lo que importa". Una frase que resume la fortaleza mental que la caracterizó a lo largo de su carrera y que hoy traslada a otros ámbitos de su vida pública.

Actualmente, Pareto combina su actividad hospitalaria con proyectos personales y profesionales vinculados a la salud, el bienestar y la alimentación consciente. En los últimos meses celebró la apertura de un nuevo local gastronómico, Pareto Gluten Free, en la localidad bonaerense de San Fernando, un emprendimiento completamente libre de gluten y pensado para la comunidad celíaca.

Durante la inauguración, la exjudoca compartió el significado personal del proyecto: "Cumpliendo el objetivo de nuestra pequeña casa libre de gluten. De dejar huellas se trata la vida creo, y eso intentamos. Un equipo de familia y amigos comprometido con la causa, que se tornó en muchos momentos difícil y aún seguimos remándola", relató.

Vicepresidenta del Comité Olímpico Argentino, Paula Pareto también incursionó en la televisión en 2021 como participante de MasterChef Celebrity, experiencia que decidió abandonar en marzo de 2022 para priorizar su rol como médica. "Me retiré de las ollas y cacerolas porque soy médica y la responsabilidad me ha llamado", explicó en aquel momento.

Hoy, su agenda se reparte entre el hospital, la gestión gastronómica y la promoción del ejercicio físico en redes. Con cada mensaje, Pareto refuerza una idea central: la identidad no se define por las miradas ajenas, sino por el esfuerzo, la coherencia y la autenticidad.