Faustino Oro suma otro reconocimiento internacional y se consolida entre las grandes promesas del ajedrez

Faustino Oro sigue escribiendo páginas destacadas en la historia del ajedrez argentino y mundial. A los 12 años, el joven prodigio nacido en Buenos Aires fue distinguido por Chess.com, una de las plataformas de ajedrez más influyentes y con mayor cantidad de usuarios en el planeta, que lo eligió como Chess Kid del año, un reconocimiento reservado al mejor jugador infantil de la temporada. La distinción se suma a una serie de premios y actuaciones que confirman su proyección excepcional dentro del circuito internacional.

El anuncio fue realizado por la cuenta oficial de Chess.com en la red social X (ex Twitter), donde también se reconoció al gran maestro turco de 15 años Yagiz Erdogmus como Estrella en Ascenso. "Ambos jóvenes tuvieron años fantásticos y continúan batiendo récords. ¡Su futuro es brillante!", destacó la plataforma especializada, subrayando el impacto que ambos talentos tuvieron a lo largo del último año competitivo.

The https://t.co/EufIHvdgvi Awards for Rising Star and @ChessKidcom of the year go to 15yo GM Yagiz Erdogmus 🇹🇷 and 12yo IM Faustino Oro 🇦🇷 respectively!



Both youngsters had fantastic years and continue to break records - their futures are bright! 🏆☀️ pic.twitter.com/HAzX7Jhhpz — Chess.com (@chesscom) January 8, 2026

Este nuevo galardón llega pocas semanas después de que Oro fuera elegido Mejor Deportista Revelación Internacional en la tradicional selección de "Los 100 del deporte", elaborada por el diario Marca de España. En una votación abierta a los lectores, el ajedrecista argentino obtuvo el 27,5 % de los votos, superando a figuras de disciplinas con mayor exposición mediática, como el futbolista del Paris Saint-Germain Désiré Doué (23,87 %) y la nadadora china Yu Zidi, campeona mundial juvenil en Singapur (21,12 %). También formaron parte de la nómina el tenista brasileño João Fonseca y la rusa Mirra Andreeva, aunque ninguno logró el respaldo alcanzado por Oro.

El reconocimiento internacional no se limitó a medios y plataformas privadas. La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) lo consagró recientemente como el mejor ajedrecista juvenil del mundo, tras una votación global realizada durante el Campeonato Mundial de Partidas Rápidas y Blitz disputado en Doha. La encuesta, desarrollada a través del canal oficial de YouTube de la FIDE, reunió miles de votos y otorgó a Oro el 43 % de las preferencias, por delante del turco Yagiz Kaan Erdogmus (36 %), el estadounidense Andy Woodward (14 %) y el ruso Ivan Zemlyanskii (7 %).

La consagración juvenil se dio en el marco de un torneo que también dejó marcas históricas para el ajedrez argentino. En la modalidad Blitz, Faustino Oro finalizó en la posición 72 entre 252 competidores, sumó 44 puntos a su ranking Elo y escaló desde el puesto 132 de la preclasificación. Se convirtió, además, en el argentino más joven de la historia en alcanzar un desempeño de ese nivel en un Mundial absoluto.

En la jornada final del certamen, el joven ajedrecista enfrentó a seis grandes maestros, con un balance de tres victorias, un empate y dos derrotas, todos ante rivales con mayor experiencia y al menos 100 puntos más de Elo. A lo largo del campeonato disputó 19 partidas contra grandes maestros, con un saldo altamente positivo: nueve triunfos, tres empates y siete caídas. Entre los nombres más destacados a los que venció figuran Levon Aronian, Leinier Domínguez y el argentino Alan Pichot.

Su actuación en el Mundial de Partidas Rápidas también fue sobresaliente. Allí ocupó el puesto 77, con siete puntos en 13 rondas, entre 247 participantes. Como resultado, su Elo ascendió de 2.503 a 2.547 puntos, reflejando un progreso sostenido desde su debut mundialista en Uzbekistán en 2023, cuando con apenas 10 años había finalizado 186° en Rápidas y 174° en Blitz. En 2024, en Nueva York, sus posiciones fueron 93° y 144°, respectivamente.

Radicado en España desde fines de 2024, Faustino Oro ya acumula dos Premios Olimpia de Plata en ajedrez y dio pasos decisivos hacia el título máximo de la disciplina. En 2025 logró dos de las tres normas necesarias para convertirse en Gran Maestro. La primera llegó en septiembre, durante el torneo "Leyendas & Prodigios" en Madrid, donde sumó 7,5 puntos en nueve rondas y se convirtió en el segundo jugador más joven de la historia en alcanzar esa marca, solo superado por el actual campeón mundial, Dommaraju Gukesh.

La segunda norma la consiguió en diciembre, en el Magistral Szmetan Giardelli, disputado en Buenos Aires, donde totalizó 5,5 puntos en nueve partidas, incluyendo un empate con el gran maestro Diego Flores, ocho veces campeón argentino.

Ahora, Oro buscará la tercera norma antes del 7 de marzo de 2026, cuando tendrá 12 años, cuatro meses y 24 días, con la posibilidad de batir el récord histórico del estadounidense Abhimanyu Mishra como el gran maestro más joven de todos los tiempos.