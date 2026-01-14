En su primer partido de la temporada, San Lorenzo no pudo ante Cúcuta

San Lorenzo cayó este miércoles 1-0 ante Cúcuta Deportivo de Colombia en un partido amistoso correspondiente a la Serie Rio de La Plata 2026, llevado a cabo en el estadio Luis Franzini de Montevideo.

El único gol del encuentro lo convirtió el delantero Luifer Hernández, a los 28 minutos del segundo tiempo, y sentenció el triunfo para los dirigidos por Nelson Flórez.

De esta manera, el conjunto de Boedo, comandado por Damián Ayude y que atraviesa una fuerte crisis institucional, fue derrotado por un equipo cafetero que logró el ascenso a la Primera División del fútbol de su país tras cinco años.

Pocas emociones en un primer tiempo donde las situaciones de gol fueron escasas. San Lorenzo dominó en gran parte el balón y generó más peligro que el rival, pero no tuvo la efectividad necesaria de cara al arco para convertir.

En el complemento, el elenco de Flores buscó con mayor insistencia el arco rival y finalizó el duelo con un total de 15 remates, contra 4 de Cúcuta, pero sin la efectividad necesaria para vencer el arco del argentino Federico Abadía.

En el peor momento del cuadro colombiano, quien no llegaba al área defendida por Orlando Gill, Luifer Hernández controló el balón dentro del área, enganchó para dejar al guardameta del "Ciclón" en el camino y definió solo frente al arco.

San Lorenzo saltó al terreno de juego con: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Ezequiel Cerutti, Facundo Gulli, Matías Reali; y Alexis Cuello.

Mientras tanto, en el segundo tiempo ingresaron: Francisco Perruzzi, Juan Cruz Rattalino, Fabricio López, Nahuel Barrios, Agustin Ladstatter, Alejo Córdoba y Nicolás Blanco.