Erling Haaland se rindió al mate argentino y agradeció a tres argentinos

La cultura argentina continúa ganando espacio en los vestuarios de los principales equipos del fútbol europeo. Esta vez, el protagonista fue Erling Haaland, el goleador noruego que sorprendió a sus seguidores con una publicación en redes sociales en la que apareció sosteniendo un mate, cuidadosamente preparado, y agradeció a tres integrantes de la Selección argentina por haberle presentado una de las bebidas más representativas del país.

El posteo generó una importante repercusión y despertó el entusiasmo del público argentino, que volvió a encontrar en una figura internacional del fútbol un motivo para celebrar la expansión de sus costumbres más características. La imagen del delantero con el mate en la mano estuvo acompañada por un mensaje en el que reconoció a quienes lo acercaron a esta tradición.

"Gracias Julián Álvarez, Enzo Fernández y Gerónimo Rulli por presentar esta encantadora bebida", escribió Haaland. Con esas palabras, el atacante identificó a los tres futbolistas argentinos como responsables de introducirlo en el mundo del mate y dejó en evidencia que la costumbre había encontrado un lugar entre sus hábitos.

La publicación no pasó inadvertida. El gesto del delantero trascendió el ámbito estrictamente deportivo y se convirtió en una expresión de intercambio cultural entre futbolistas de distintas nacionalidades, unidos por la convivencia cotidiana que caracteriza a los vestuarios profesionales.

La Embajada de Noruega también se sumó al fenómeno

La repercusión alcanzó incluso al ámbito diplomático. Desde su cuenta oficial de X, anteriormente conocida como Twitter, la Embajada de Noruega en Argentina se hizo eco de la fotografía y respondió con un mensaje cargado de humor, dirigido al goleador de su país.

"¡Bienvenido al mate, @ErlingHaaland! Es un viaje de ida", publicó la representación diplomática, en una frase que celebró la incorporación del noruego a una tradición profundamente arraigada en la vida cotidiana argentina.

La intervención de la Embajada amplificó el alcance de una escena que había comenzado como una publicación personal del futbolista. El mensaje apeló a una expresión popular para describir el vínculo que muchas personas desarrollan con el mate una vez que incorporan el hábito: una costumbre que, según la humorada, resulta difícil abandonar.

De este modo, la fotografía de Haaland dejó de ser solamente una imagen vinculada con sus preferencias personales para transformarse en una postal de la llegada de una tradición argentina a públicos de otras partes del mundo.

Julián Álvarez, el primer vínculo

La relación de Haaland con el mate tiene un antecedente concreto en su convivencia con Julián Álvarez durante su etapa compartida en el vestuario de los Citizens. El delantero cordobés fue señalado como el primer gran responsable de acercarlo a la infusión, al cebarle sus primeros mates en Inglaterra y explicarle algunos de los secretos de su preparación.

La experiencia cotidiana compartida entre compañeros de equipo permitió que el noruego conociera una costumbre que forma parte de la identidad cultural argentina. En ese contexto, el mate apareció como un elemento más de la convivencia entre futbolistas, capaz de atravesar las diferencias de origen y convertirse en un hábito compartido.

La mención de Álvarez en el agradecimiento de Haaland adquiere especial relevancia por ese antecedente. Sin embargo, el noruego también reconoció a Enzo Fernández y Gerónimo Rulli, a quienes incluyó expresamente en el mensaje con el que celebró el descubrimiento de la bebida.

La publicación, por lo tanto, puso en primer plano la participación de tres jugadores de la Selección argentina en la difusión de una costumbre que, con frecuencia, acompaña a los futbolistas durante sus jornadas de entrenamiento, concentraciones y viajes.

Griezmann, Pogba y Dier

El caso de Haaland no constituye un episodio aislado. La incorporación del mate a los hábitos de jugadores internacionales forma parte de una tendencia que los futbolistas argentinos han impulsado durante años en distintas ligas del planeta.

Entre los nombres destacados aparece el francés Antoine Griezmann, considerado uno de los pioneros y más entusiastas representantes de esta tradición entre las figuras extranjeras. El atacante adoptó el hábito durante sus primeros años en España, en contacto con compañeros uruguayos y argentinos.

Su vínculo con el mate llegó a convertirse en una imagen reconocible durante el Mundial de Rusia 2018, cuando bajó del micro de la selección francesa con el termo bajo el brazo. Aquella escena reflejó hasta qué punto la infusión había pasado a formar parte de sus costumbres cotidianas.

Otro caso mencionado es el de Paul Pogba, quien incorporó el mate durante su etapa en el Manchester United, impulsado por su amistad con Marcos Rojo y Sergio Romero. La convivencia con los futbolistas argentinos favoreció el acercamiento del francés a una práctica que estos llevaban consigo más allá de las fronteras de su país.

También se sumó a esta lista el mediocampista inglés Eric Dier, quien conoció la costumbre durante su convivencia deportiva con Erik Lamela. Su experiencia se inscribe en el mismo proceso de transmisión cultural que conecta a los futbolistas argentinos con compañeros de otras nacionalidades.