Vuelta al Valle 2026: se viene la segunda etapa con un circuito urbano de 80 kilómetros

La tradicional competencia ciclística Vuelta al Valle 2026 continúa este domingo con la disputa de su segunda etapa, luego de una jornada inaugural que marcó el comienzo de una nueva edición del certamen y dejó planteado el escenario para la continuidad de la prueba. La actividad se desarrolla con una nutrida concurrencia de deportistas y fanáticos, que acompañan el recorrido de una competencia que tiene como protagonistas a los pedalistas y sus aspiraciones dentro de la clasificación general.

La segunda vuelta comenzó a las 7:30 de la mañana, con concentración y largada oficial en las instalaciones del Velódromo provincial, ubicado sobre la avenida Los Minerales. Desde ese punto, los competidores iniciaron el recorrido urbano previsto por la organización, sobre un circuito diseñado para completar una distancia total de 80 kilómetros.

La jornada representa una nueva instancia para los participantes, que deben afrontar un trazado de características urbanas y cumplir con la cantidad de giros establecidos en la hoja de ruta. La extensión del recorrido y las exigencias técnicas del circuito forman parte de las condiciones que deberán tener en cuenta los ciclistas durante el desarrollo de la prueba.

La Vuelta al Valle es una competencia tradicional que convoca a deportistas y seguidores del ciclismo. En esta edición de 2026, la continuidad de las etapas mantiene la atención puesta en el desempeño de los participantes y en la evolución de la clasificación general, que tiene como referencia al vencedor de la manga inaugural.

El ganador de la apertura viste la malla líder

Uno de los datos destacados tras la primera jornada es la consagración del vencedor de la manga de apertura, quien se adjudicó la malla líder de la clasificación general. La camiseta distintiva identifica al ciclista que ocupa el primer lugar de la prueba y lo señala como el puntero del certamen al comenzar esta nueva instancia de competencia.

El liderazgo obtenido en la jornada inaugural constituye una referencia para el desarrollo de la segunda vuelta, en la que los participantes continúan recorriendo el trazado establecido. El ciclista que logró imponerse en la apertura encabeza el pelotón con la indumentaria que acredita su condición de líder, en el marco de una competencia que exige completar el recorrido previsto por la organización.

La clasificación general ocupa un lugar central en el desarrollo del certamen, ya que permite identificar la posición de los corredores a medida que avanza la prueba. En ese contexto, la segunda etapa se presenta como una nueva instancia para el conjunto de participantes, con un recorrido de 80 kilómetros que deberán completar siguiendo las indicaciones técnicas y el trazado oficial.

La organización estableció un circuito urbano con sectores identificados en la hoja de ruta, que contempla distintas avenidas y calles hasta regresar al punto previsto para la llegada. La disposición del recorrido determina la dinámica de la jornada y establece las condiciones que deben afrontar los pedalistas durante cada giro.

Un circuito urbano que recorre avenidas y calles

De acuerdo con la hoja de ruta y las especificaciones técnicas suministradas por la organización, el recorrido de la segunda etapa comprende una traza vial que atraviesa diferentes sectores del circuito urbano. El pelotón circula por una sucesión de avenidas y calles hasta completar cada vuelta y regresar al sector establecido para la llegada final.

El trazado incluye los siguientes puntos:

Avenida Del Bicentenario.

Sal Gema.

Calle N.° 2.

Calle N.° 27.

Calle N.° 12.

Calle N.° 39.

Calle N.° 22.

Calle N.° 15.

Avenida Los Minerales.

El recorrido tiene como referencia inicial el Velódromo provincial, situado sobre la avenida Los Minerales, donde se realizó la concentración y la largada oficial. La llegada final, en tanto, está emplazada nuevamente sobre la avenida Del Bicentenario, de acuerdo con las indicaciones contenidas en la planificación del circuito.

La utilización de este trazado establece un recorrido que los ciclistas deben completar de manera reiterada hasta alcanzar la distancia prevista. La secuencia de avenidas y calles constituye la base de la hoja de ruta que guía el desplazamiento del pelotón durante la jornada.

Once vueltas para completar los 80 kilómetros

Entre los datos técnicos centrales de la segunda etapa se encuentra la extensión del circuito y la cantidad de giros que deben realizar los participantes. Según las especificaciones oficiales, cada vuelta tiene una longitud de 7.500 metros, mientras que el recorrido total anunciado para la prueba alcanza los 80 kilómetros.

La organización estableció que los competidores deben completar 11 vueltas al circuito para alcanzar el kilometraje previsto. Esta cantidad de giros configura el desarrollo de la jornada y determina la distancia que deberán cubrir los ciclistas desde la largada hasta la llegada final.