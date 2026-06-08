Escándalo antes del Mundial: la figura de Irak fue retenida al ingresar a Estados Unidos

Cuando restan apenas unos días para el comienzo del Mundial 2026, una situación inesperada alteró la preparación de la selección de Irak y provocó una inmediata repercusión dentro y fuera del ámbito deportivo. El protagonista del episodio fue Aymen Hussein, la principal figura del seleccionado iraquí, quien permaneció retenido e interrogado durante casi siete horas por las autoridades migratorias de Estados Unidos tras arribar al aeropuerto O'Hare de Chicago junto al resto de la delegación.

La situación se produjo en momentos en que todas las selecciones ultimaban detalles para el inicio de la máxima cita del fútbol mundial. Sin embargo, la llegada del combinado iraquí quedó marcada por un procedimiento que rápidamente trascendió el ámbito administrativo y se convirtió en uno de los temas más comentados en torno al torneo.

Según informaron medios internacionales y fuentes cercanas a la delegación, Hussein fue sometido a extensos controles de seguridad antes de obtener finalmente la autorización para ingresar al territorio estadounidense.

La presunta confusión que originó el problema

De acuerdo con distintas versiones publicadas por medios de comunicación de Medio Oriente, el inconveniente habría tenido su origen en una presunta confusión de identidad con otra persona que posee un nombre similar al del futbolista.

La situación derivó en un procedimiento prolongado que mantuvo al delantero bajo investigación durante varias horas. Mientras tanto, integrantes de la federación iraquí y miembros de la delegación intentaron brindar explicaciones a las autoridades para aclarar el caso.

Pese a esas gestiones, el atacante permaneció retenido durante casi siete horas antes de recuperar finalmente su libertad y recibir la autorización correspondiente para ingresar al país. El episodio no tardó en adquirir una dimensión internacional debido a la proximidad del Mundial y a la relevancia deportiva del jugador dentro de la estructura del seleccionado iraquí.

Un héroe nacional en el centro de la controversia

La repercusión del caso se vio amplificada por el peso específico que Aymen Hussein tiene dentro del fútbol de su país. El delantero de 30 años es considerado una de las máximas figuras del deporte iraquí y ocupa un lugar especial en la memoria reciente de los aficionados.

Su condición de referente no responde únicamente a su presente deportivo. Hussein es recordado por haber convertido el gol que permitió a Irak asegurar su clasificación al Mundial 2026, una conquista que puso fin a una espera de cuatro décadas sin participaciones en la máxima competencia del fútbol internacional.

Ese antecedente convirtió al atacante en un símbolo para gran parte de la población iraquí, motivo por el cual la noticia de su retención generó una inmediata reacción en distintos sectores del país.

La combinación entre la relevancia del jugador, la cercanía del Mundial y las circunstancias de su llegada a Estados Unidos contribuyó a que el caso trascendiera rápidamente las fronteras iraquíes.

Otro integrante de la delegación no pudo ingresar

La controversia no se limitó únicamente a la situación del delantero. Según revelaron fuentes vinculadas al deporte iraquí, otro integrante de la delegación atravesó un escenario aún más complejo. Se trata de Talal Salah, fotógrafo oficial del seleccionado, quien también fue sometido a un extenso interrogatorio durante su ingreso al país.

De acuerdo con la información difundida por las mismas fuentes, Salah finalmente recibió una respuesta negativa y se le negó el ingreso a Estados Unidos.

Este hecho añadió un nuevo elemento de tensión a una situación que ya había despertado preocupación dentro de la delegación iraquí y generado una amplia cobertura mediática.

El mensaje de Hussein y la reacción en redes sociales

Luego de recuperar la libertad, Aymen Hussein recurrió a sus redes sociales para transmitir tranquilidad tras las horas de incertidumbre. El futbolista publicó mensajes de agradecimiento y referencias religiosas, además de compartir imágenes junto a sus compañeros en el hotel de concentración donde se aloja la selección.

Las publicaciones tuvieron una rápida difusión y fueron interpretadas como una señal de normalidad luego del complejo episodio vivido en el aeropuerto.

Sin embargo, la polémica continuó creciendo en las plataformas digitales. El caso generó una ola de comentarios y reacciones entre usuarios que siguieron de cerca lo ocurrido. Incluso, algunos sectores impulsaron campañas de protesta y llamados al boicot del torneo, cuestionando el trato recibido por el delantero durante su llegada al país anfitrión.

Irak continúa con su preparación para el Mundial

Más allá de la controversia, la selección de Irak mantiene su planificación deportiva de cara al inicio de la Copa del Mundo.

El equipo llega al certamen luego de obtener un valioso empate 1 a 1 frente a España en un partido amistoso disputado en La Coruña, resultado que forma parte de su preparación previa al torneo.

Antes de su estreno mundialista, el conjunto iraquí todavía afrontará un último compromiso amistoso frente a Venezuela, encuentro que servirá para completar la puesta a punto del plantel.

Mientras la polémica por lo ocurrido en Chicago continúa generando repercusiones, el seleccionado busca concentrarse nuevamente en el objetivo deportivo que lo llevó hasta el Mundial 2026. La clasificación conseguida tras cuatro décadas de ausencia y la expectativa generada alrededor del equipo convierten cada movimiento de la delegación en un asunto de gran interés para los aficionados iraquíes, especialmente en un contexto marcado por un episodio que sorprendió al mundo del fútbol a pocos días del comienzo de la competencia.