Franco Colapinto largará 13° el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1

Franco Colapinto largará desde la 13ª posición en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, luego de una sólida actuación en la clasificación disputada este sábado en el circuito de Hungaroring. El piloto argentino logró avanzar a la Q2 tras un complicado viernes y quedó apenas por detrás de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

El oriundo de Pilar había tenido una jornada difícil el viernes. En la primera práctica cedió su monoplaza al piloto de reserva Paul Aron por una exigencia reglamentaria de la categoría, mientras que en la segunda sesión sufrió un despiste que terminó con un leve impacto y obligó al equipo a trabajar intensamente para reparar el auto.

Con el A526 ya recuperado, Colapinto pudo completar la tercera práctica libre y luego afrontó la clasificación con un rendimiento consistente. En la Q1 registró un tiempo de 1:19.771 para avanzar a la siguiente instancia, mientras que en la Q2 marcó 1:19.027, resultado que lo dejó en el 13° lugar de la grilla, a solo 0.183 segundos de Gasly y a 0.388 del corte para ingresar a la Q3.

La pole position quedó en manos del británico Lando Norris (McLaren), quien sorprendió con un registro de 1:17.219. Lewis Hamilton (Ferrari) terminó segundo a apenas 12 milésimas, mientras que Charles Leclerc completó el podio de la clasificación. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) partirá cuarto, mientras que Max Verstappen sufrió un despiste en el cierre de la sesión que provocó una bandera amarilla y perjudicó el último intento de George Russell.

Tras la clasificación, Colapinto se mostró conforme con el rendimiento, aunque lamentó no haber podido pelear por un lugar en la Q3.

"La qualy es un poco lo que había. Lo único que me deja un poco frustrado es la preparación de los neumáticos. Salieron muy fríos y no tenía nada de grip en el primer sector. Perdí mucho tiempo en las curvas 1 y 2. Después hice un muy buen segundo y tercer sector, pero no alcanzó para recuperarlo. Esperemos estar mejor mañana", expresó el argentino.

La carrera del Gran Premio de Hungría se disputará este domingo desde las 10 (hora argentina), sobre un total de 70 vueltas. Será la última competencia antes del receso de verano de la Fórmula 1, que retomará su calendario el 21 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos.

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