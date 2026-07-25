Colapinto se mostró frustrado tras la clasificación: "Estábamos para más"

Franco Colapinto expresó su frustración luego de finalizar 13° en la clasificación del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 y aseguró que el resultado no reflejó el potencial que tenía este fin de semana con el Alpine.

"Creo que estaba para más, eso es lo que me da un poco de bronca", reconoció el piloto argentino en declaraciones a ESPN tras quedar eliminado en la Q2 del circuito de Hungaroring.

El fin de semana comenzó cuesta arriba para el pilarense. El viernes no participó de la primera práctica libre porque cedió su monoplaza al piloto de reserva Paul Aron para cumplir con el reglamento de la Fórmula 1. Más tarde, en la FP2, apenas pudo completar unas vueltas antes de sufrir un accidente que limitó aún más su tiempo de trabajo.

"Ayer no giré, di tres vueltas nomás en la FP2. El auto está bastante afuera de la ventana que a mí me gusta. Al no hacer la FP1 no pude poner el auto como me gusta a mí", explicó.

Los inconvenientes continuaron el sábado durante la tercera práctica, donde Alpine tampoco logró encontrar la puesta a punto ideal.

"Quisimos ir más blandos y el auto estaba súper duro adelante. Creo que es la consecuencia de no hacer la FP1 y de no poder poner a punto el auto", sostuvo.

Problemas con los neumáticos

En la clasificación, Colapinto logró avanzar a la Q2, aunque quedó eliminado en la segunda tanda tras marcar un tiempo de 1:19.027.

El argentino explicó que uno de los principales problemas fue la baja temperatura de los neumáticos al comenzar su vuelta rápida.

"Arranqué con las gomas muy bajas de temperatura. Perdí mucho grip en la curva 1 y en la 2. Después hice un muy buen segundo y tercer sector, pero no pude recuperar todo el tiempo perdido", afirmó.

Pese a la frustración, destacó el trabajo realizado para recuperarse después del accidente del viernes.

"Creo que hice un buen trabajo en recuperarme y estar más fuerte. Lo importante es que pasamos la Q1, aunque hubiésemos querido avanzar más", señaló.

El objetivo: sumar puntos

Pensando en la carrera de este domingo, Colapinto reconoció que la falta de simulaciones de carrera durante los entrenamientos genera incertidumbre, aunque mantiene el objetivo de avanzar posiciones.

"Vamos a intentar largar bien como siempre y después ir para adelante. El objetivo está claro: buscar puntos. Acá es difícil pasar, así que la gestión de los neumáticos será fundamental", indicó.

Finalmente, el piloto argentino puso la mirada en la próxima cita del calendario y en las mejoras que Alpine incorporará tras el receso de verano.

"Estoy esperando con muchas ganas las mejoras de Zandvoort porque las necesitamos un montón. Nos está costando con el auto y con la performance. Ojalá den un salto grande", concluyó.

La carrera del Gran Premio de Hungría se disputará este domingo desde las 10 (hora argentina), con Colapinto partiendo desde la 13ª posición de la grilla.

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