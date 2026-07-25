Boca ya conoce al árbitro para la revancha ante O'Higgins y su historial genera preocupación

Boca ya tiene confirmado al árbitro para el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile. La CONMEBOL designó al colombiano Wilmar Roldán, una elección que reavivó la preocupación entre los hinchas por los antecedentes del juez con el conjunto de la Ribera.

El Xeneize afrontará la revancha el próximo jueves en Chile, luego de imponerse por 1-0 en La Bombonera con un gol de Miguel Merentiel. Un empate le alcanzará para avanzar a los octavos de final del certamen continental.

Roldán, de 46 años y con amplia trayectoria internacional, dirigió a Boca en 19 oportunidades entre 2008 y 2026, varias de ellas en encuentros decisivos que terminaron con eliminaciones para el equipo argentino.

Entre los antecedentes más recordados figuran las finales de la Copa Libertadores perdidas frente a Corinthians en 2012 y Fluminense en 2023. En esta última, disputada en el estadio Maracaná, expulsó a Frank Fabra durante el tiempo suplementario.

El árbitro colombiano también impartió justicia en otras eliminaciones internacionales del club, como la derrota ante Santos en las semifinales de la Copa Libertadores 2021 y la caída frente a Cruzeiro en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024.

Más recientemente, fue el encargado de dirigir el partido en el que Boca perdió 1-0 frente a Universidad Católica en La Bombonera, resultado que significó la eliminación del equipo en la fase de grupos de la Copa Libertadores de este año.

La terna arbitral

La CONMEBOL confirmó que el encuentro contará con una terna completamente colombiana:

Árbitro: Wilmar Roldán.

Wilmar Roldán. Asistentes: Jhon León y Jhon Gallero.

Jhon León y Jhon Gallero. Cuarto árbitro: Jhon Ospina.

Jhon Ospina. VAR: David Rodríguez.

David Rodríguez. AVAR: Keiner Jiménez.

Boca buscará cerrar la serie en condición de visitante y asegurar su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana, donde intentará seguir en carrera por un nuevo título internacional.

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