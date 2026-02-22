Escándalo en la MLS: Messi bajo la lupa tras un duro cruce con el árbitro

El universo de la MLS se encuentra en estado de alerta tras los eventos ocurridos este fin de semana en el histórico Memorial Coliseum. Lo que debía ser una fiesta del deporte, con una multitud y celebridades presentes para presenciar el choque de estrellas, terminó en un escándalo que involucra directamente a la figura más relevante de la liga. Tras la contundente goleada sufrida por el Inter Miami ante Los Ángeles FC (LAFC), el astro rosarino Lionel Messi protagonizó un "arranque de furia" contra los árbitros que ha derivado en la apertura de una investigación oficial por parte de las autoridades del torneo.

El detonante fue la derrota 3-0 en el marco de la defensa de la corona que ostenta el equipo de Florida. El conjunto californiano, liderado por el surcoreano Son Heung-Min, fue implacable en el campo de juego. Los goles de David Martínez a los 38 minutos, Denis Bouanga a los 73 y el cierre definitivo de Nathan Ordaz a los 94, sellaron un resultado que caló hondo en el ánimo del capitán argentino.

El incidente en el túnel y la intervención de Suárez

La polémica estalló una vez finalizado el encuentro, cuando comenzaron a circular imágenes capturadas en video que muestran a un Messi visiblemente alterado. Según los reportes y el material viralizado, el futbolista siguió a los jueces hacia la zona de vestuarios. En el centro de la escena aparece el árbitro Pierre Lauziere, quien fue el principal receptor del reclamo del capitán de la Selección argentina.

En las imágenes se observa cómo Messi intentó salir por el mismo acceso que utilizan los jueces para retirarse del campo de juego. Fue en ese momento de máxima tensión donde intervino su amigo y compañero de equipo, Luis Suárez. El delantero uruguayo, en un claro intento por evitar que la situación escalara a niveles mayores, tomó al crack argentino del brazo para frenar su avance y calmar sus ánimos, intentando disuadirlo de continuar la persecución hacia los colegiados en una zona restringida.

El reglamento de la MLS y la posible sanción

La gravedad de los hechos radica en la presunta entrada de Messi a las instalaciones reservadas exclusivamente para los oficiales del partido. De acuerdo con información publicada por ESPN, la liga ha iniciado un proceso de recolección de pruebas para determinar si el futbolista ingresó efectivamente a los vestuarios de las autoridades. Este punto es crítico, ya que el reglamento de la competencia estadounidense prevé fuertes sanciones de acuerdo al Comité Disciplinario para cualquier jugador que invada el área privada de los jueces.

La investigación se centra en reconstruir el minuto a minuto de lo ocurrido tras el pitazo final. Las sanciones podrían variar dependiendo de la gravedad del contacto y la ubicación exacta del incidente, lo que ha generado una enorme expectativa sobre la disponibilidad del jugador para los próximos compromisos del Inter Miami.

El testimonio clave: La defensa de la PRO

A pesar del clima de incertidumbre, un testimonio surgido en las últimas horas podría actuar como un factor determinante para evitar que el rosarino sea castigado. Chris Rivett, director de comunicaciones de la Professional Referee Organization (PRO), brindó declaraciones que contradicen la hipótesis de un ingreso indebido a zonas prohibidas.

Según Rivett, tras realizar las consultas pertinentes con los árbitros del partido, se pudo establecer que el incidente no pasó a mayores en términos de invasión de espacio físico. El directivo confirmó al medio citado que el rosarino no estuvo dentro de la zona reservada a los jueces. Esta aclaración es fundamental para la defensa del jugador, ya que, si se confirma que no traspasó el umbral del vestuario, la posibilidad de una sanción de oficio disminuye drásticamente.

Plazos y el derecho a la apelación

La MLS suele publicar las decisiones de su Comité Disciplinario antes de que arranque la fecha siguiente del torneo. Sin embargo, dada la magnitud de la figura involucrada y la complejidad de los testimonios cruzados, este episodio podría requerir una deliberación mayor por parte de los directivos de la liga.

Es importante destacar que el proceso cuenta con instancias legales que garantizan la defensa de los protagonistas. Los futbolistas tienen la facultad de apelar las resoluciones del comité, lo que extiende aún más los plazos de estas decisiones y permite que los clubes presenten pruebas de descargo. Mientras el Inter Miami intenta digerir el duro revés deportivo sufrido ante el equipo de Son Heung-Min, el mundo del fútbol aguarda por la resolución definitiva que marcará el futuro inmediato de Lionel Messi en la competición.