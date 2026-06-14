Escocia le ganó a Haití y es líder del grupo de Brasil

Escocia derrotó este viernes por 1 a 0 a Haití en su estreno en el Mundial 2026 y consiguió una victoria histórica, ya que volvió a festejar en una Copa del Mundo después de 36 años.

El seleccionado británico se impuso en Boston gacias al gol convertido por McGinn a los 28 minutos del primer tiempo, en un encuentro correspondiente al Grupo C de la competencia. El mediocampista aprovechó una buena acción colectiva y un rebote para marcar el único tanto de la tarde.

La última victoria escocesa en un Mundial había sido el 18 de junio de 1990, cuando superó 1 a 0 a Suecia en la fase de grupos de Italia 90. Desde entonces, el equipo no había logrado volver a celebrar en la máxima cita del fútbol, ya que estuvo ausente en varias ediciones y no pudo ganar en sus anteriores participaciones.

Escocia mostró mayor iniciativa durante gran parte del partido y logró sostener la ventaja ante un rival que nunca dejó de competir. Haití intentó reaccionar en el complemento y generó algunas aproximaciones, pero se encontró con una defensa firme y con una actuación segura del arquero Angus Gunn.

El triunfo representa un impulso importante para el conjunto dirigido por Steve Clarke, que regresó a una Copa del Mundo con la expectativa de superar la fase de grupos y dar pelea en una zona que promete ser muy disputada.

Con estos tres puntos, Escocia comenzó de la mejor manera su camino en el Mundial 2026 y rompió una larga sequía de triunfos mundialistas, mientras que Haití deberá recuperarse en su próxima presentación para mantener intactas sus chances de clasificación.