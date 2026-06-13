Mundial 2026: la coincidencia arbitral que alimenta la ilusión de la Selección argentina

La Selección argentina continúa ultimando detalles para su estreno en el Mundial 2026 y una de las noticias que despertó entusiasmo entre los hinchas fue la confirmación del árbitro para el encuentro ante Argelia. La FIFA anunció que el polaco Szymon Marciniak será el encargado de impartir justicia en el partido del próximo martes por la primera fecha del Grupo J.

La designación no pasó inadvertida entre los seguidores de la Albiceleste, ya que Marciniak guarda un vínculo especial con algunos de los capítulos más importantes de la historia reciente del seleccionado argentino.

La noticia también generó expectativa entre los fanáticos del fútbol en Catamarca, que seguirán con atención el debut del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la defensa del título mundial.

El árbitro de la final de Qatar 2022

El antecedente más recordado es, sin dudas, la final del Mundial de Qatar 2022.

Marciniak fue el árbitro principal del histórico encuentro disputado el 18 de diciembre de 2022 en Lusail, donde Argentina derrotó a Francia y conquistó su tercera Copa del Mundo en una definición que quedó grabada para siempre en la memoria de los hinchas.

Aquel partido marcó uno de los momentos más importantes en la historia del fútbol argentino y convirtió al árbitro polaco en un nombre asociado a la consagración de la Albiceleste.

Otros antecedentes con Argentina

La relación entre Marciniak y la Selección no se limita a aquella final.

Durante el Mundial de Qatar también dirigió el encuentro de octavos de final frente a Australia, disputado en el estadio Ahmad bin Ali de Doha, donde el conjunto nacional se impuso por 2 a 1 para avanzar a los cuartos de final.

Además, el árbitro europeo estuvo presente en el empate 1 a 1 frente a Islandia durante la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018.

Con estos antecedentes, el polaco volverá a cruzarse con Argentina en un nuevo estreno mundialista.

Un árbitro de prestigio internacional

A sus 45 años, Marciniak es considerado uno de los árbitros más importantes del fútbol mundial.

Entre 2022 y 2023 fue distinguido como el mejor árbitro del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), reconocimiento que consolidó su prestigio internacional.

Su trayectoria también incluye la dirección de la final de la UEFA Champions League 2022/23 entre Manchester City e Inter de Milán, además de la final del Mundial de Clubes 2023 que enfrentó a Manchester City y Fluminense.

Integrante del listado de árbitros internacionales de la UEFA desde 2011, Marciniak acumuló experiencia en eliminatorias mundialistas, Eurocopas y torneos juveniles europeos, convirtiéndose en una de las principales referencias arbitrales de la actualidad.

Ahora, el juez polaco volverá a estar en el centro de la escena cuando Argentina inicie su camino en el Mundial 2026 frente a Argelia, en un partido que marcará el comienzo de un nuevo desafío para el vigente campeón del mundo.