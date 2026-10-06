España le ganó a Croacia y avanzó a cuartos de final de la UEFA Nations League

La selección de España le ganó 2 a 1 a Croacia en la cuarta fecha de la UEFA Nations League y se metió en los cuartos de final de la competencia a falta de dos fechas para cerrar la etapa clasificatoria.

Los goles para el elenco campeón del mundo los anotó Mikkel Merino, por duplicado, en el segundo tiempo para dar vuelta la historia. En tanto, para Croacia había abierto la cuenta Ivan Perišić, en la primera mitad.

En la misma jornada y por el mismo grupo, Inglaterra goleó 3 a 0 a Chequia con goles de Coufal, en contra, y doblete de Harry Kane. El elenco de Thomas Tuchel está a un paso de asegurar su pase a la siguiente instancia.

España es líder del Grupo 3 de la Liga A con 12 unidades, tras ganarle también a Inglaterra, a la República Checa y al primer enfrentamiento con Croacia en esta ventana de fecha FIFA. A su vez, Inglaterra está segunda con 9 puntos, Croacia tercera con 3 y la República Checa última sin sumar unidades.

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