Las lágrimas de Messi y Scaloni durante la emocionante interpretación del himno de un excombatiente

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, y el técnico, Lionel Scaloni, se mostraron emocionados hasta el punto de soltar lágrimas al momento de entonar el Himno Nacional Argentino frente a Benín.

En la noche de su despedida, Messi intentó aguantar las lágrimas, pero no lo logró. Cuando sonaron las estrofas de la canción patriótica, el astro rosarino no pudo cantarlo por la emoción que lo invadía.

Al capitán de la Selección se lo pudo observar con los ojos lagrimosos, que fue acompañado de sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro Messi, además de las tribunas del Monumental repletas de hinchas.

En cuanto al estadio, lo vivió cantando el himno nacional a todo pulmón, el cual fue interpretado por el ex combatiente en la guerra de Malvinas, Fabio Santana, quien lo anunció el pasado lunes en sus redes sociales.

En la previa del encuentro, varias bandas hicieron vibrar al público, aunque uno de los momentos de mayor euforia se vivió cuando miles de hinchas que pudieron conseguir su entrada para ingresar al Estadio Monumental se pusieron a cantar "el que no salta es un inglés".

@conmebol Lionel Scaloni no pudo contener la emoción durante el himno de Argentina 🥹🇦🇷 #GraciasMessi ♬ sonido original - CONMEBOL

Quién es Fabio Santana, el veterano de Malvinas que entonó el Himno Nacional Argentino

Fabio Santana es veterano de la Guerra de Malvinas y cantante argentino. Fue convocado para entonar el Himno Nacional Argentino antes del partido de despedida de Lionel Messi en el Monumental.

Además de su actividad como cantante, Santana mantiene un fuerte vínculo con la causa Malvinas. Para esta ocasión, llevó una bandera que estuvo en las islas y explicó que quiso homenajear a sus compañeros veteranos y a los argentinos que dieron la vida durante la guerra.

El propio Santana había definido la posibilidad de cantar el Himno en la despedida de Messi como "algo impensado pero maravilloso".



