Neymar le dedicó un sentido posteo a Lionel Messi el día de su despedida

La profunda amistad entre Lionel Messi y Neymar se ha consolidado como uno de los símbolos más perdurables del fútbol mundial contemporáneo. El referente de Brasil y el líder de la selección argentina construyeron un vínculo indestructible que nació en las filas del Barcelona y evolucionó hacia una relación de constante respeto mutuo. Esta unión dejó para la posteridad una imagen inolvidable de ambos en el Estadio Maracaná, abrazados tras la conquista de la Copa América por parte del combinado nacional argentino.

Tomando las postales de aquella histórica jornada como emblema, el futbolista brasileño le dedicó un sentido posteo al capitán rosarino en el día de su adiós definitivo de la Selección. Desde su perfil oficial, seguido por una audiencia de más de 241 millones de personas, Neymar escribió una emotiva carta abierta: "Quienes aman el fútbol te han disfrutado a lo largo de estos años... Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes de cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz".

El astro brasileño profundizó su mensaje extendiendo el reconocimiento a escala planetaria: "No solo Argentina te da las gracias, el mundo te agradece todo lo que has aportado al fútbol. Gracias por hacer que ame aún más el fútbol; ha sido un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber hecho historia a tu lado. GRACIAS", concluyó la publicación.

Una hermandad nacida en Barcelona

La historia compartida entre ambos deportistas abarca más de una década de trayectoria en la élite profesional, combinando un total de seis temporadas como compañeros de equipo y numerosos enfrentamientos directos en el plano de clubes y selecciones. Neymar se incorporó a las filas del FC Barcelona en el arranque de la temporada 2013-14, momento en el cual Messi ya se posicionaba como la máxima figura del club catalán. Un año más tarde, con la llegada del delantero uruguayo Luis Suárez procedente del Liverpool, se completó el legendario tridente ofensivo conocido popularmente como la MSN, sigla conformada por las iniciales de sus respectivos apellidos.

Esta icónica sociedad se disolvió temporalmente a mediados de 2017, cuando la estrella brasileña fue transferida al Paris Saint-Germain (PSG) a cambio de 222 millones de euros, cifra que estableció un récord mundial absoluto en el mercado de pases. Aquella operación distanció a Neymar de sus socios en España, donde Messi y Suárez continuaron compitiendo juntos hasta la salida del argentino del club azulgrana en el año 2021.

Cuatro años después de aquel traspaso histórico, el destino volvió a cruzar sus caminos. En agosto de 2021, tras no poder concretar su renovación contractual con el Barcelona, Messi firmó con el PSG. El fichaje reunió nuevamente a los dos amigos en un mismo vestuario, compartiendo ataque con Kylian Mbappé y conviviendo con compatriotas de la selección argentina como Leandro Paredes y Ángel Di María, bajo las órdenes del director técnico Mauricio Pochettino.

Las cifras de una sociedad histórica

La dimensión deportiva de esta alianza queda ratificada en los registros estadísticos oficiales difundidos por el portal especializado Transfermarkt. Los datos técnicos que resumen su recorrido conjunto se detallan a continuación:

• Partidos Compartidos: Coincidieron en cancha en un total de 206 partidos a lo largo de seis temporadas entre sus etapas en Barcelona y PSG.

• Cosecha de Títulos: Consiguieron levantar un total de 11 títulos en conjunto.

• Máximos Logros en España: Destacan la obtención de la Champions League y el Mundial de Clubes 2015 luciendo la camiseta del Barcelona.

• Títulos en Francia: Conquistaron el torneo de la Ligue 1 en ambas campañas juntos y la Supercopa de Francia de 2022.

• Último Partido Juntos: Su última aparición compartida en un campo de juego se registró en febrero de 2023.

Pese a los éxitos deportivos, la vivencia en la capital francesa no estuvo exenta de momentos complejos. En una entrevista concedida al programa Esporte Espetacular de la cadena Globo, el propio Neymar reflexionó sobre la dualidad de aquel período y el contraste con el éxito alcanzado por el argentino en el Mundial de Qatar 2022: "Fue muy feliz por el año que tuvo, pero al mismo tiempo muy triste, porque él vivió las dos caras de la moneda. Fue al cielo con la selección argentina, ganó todo en los últimos años, y en París vivimos el infierno, él y yo". Tras esta etapa, ambos futbolistas cerraron su ciclo en el PSG durante el año 2023: el rosarino emigró a los Estados Unidos para sumarse al Inter Miami, mientras que el atacante surgido del Santos emprendió rumbo hacia el Al Hilal de Arabia Saudita.

De rivales a compinches

Antes de consolidar su alianza como compañeros, Messi y Neymar ya habían protagonizado importantes capítulos como adversarios en el terreno de juego. El cruce más destacado a nivel de clubes tuvo lugar el 18 de diciembre de 2011, en la final del Mundial de Clubes celebrada en el Estadio Internacional de Yokohama, Japón. En aquella oportunidad, el Barcelona se impuso con una contundente goleada por 4-0 frente al Santos, que contaba entre sus filas con un prometedor Neymar de apenas 19 años.

En el ámbito de las selecciones nacionales, el choque más emblemático entre ambas figuras fue el desarrollado en la final de la Copa América 2021 en el Estadio Maracaná. Aquel encuentro culminó con la victoria argentina y representó la ansiada obtención del primer título de Lionel Messi con el seleccionado mayor de su país, sellando una velada histórica que reafirmó la fraternidad entre dos gigantes del fútbol mundial.