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Préstamos personales de $20.000.000: quiénes pueden solicitarlos y qué tasas de interés tienen

Conocé qué requisitos deben cumplir los clientes para solicitar estas líneas de crédito en los principales bancos.

5 Octubre de 2026 19.05

Los préstamos personales representan una alternativa para quienes necesitan contar con dinero para afrontar gastos importantes, cancelar deudas o llevar adelante distintos proyectos. Estas líneas permiten solicitar determinados montos, con cuotas fijas y plazos de pago establecidos de antemano.

Durante septiembre de 2026, entidades como Galicia, Nación y BBVA tienen disponibles préstamos personales para trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados, siempre que cumplan con los requisitos definidos por cada banco.

El préstamo del Banco Galicia

Banco Galicia ofrece una línea de crédito personal de hasta $30.400.000. De esta manera, quienes necesiten $20.000.000 pueden solicitar ese monto, con cuotas fijas y un período de devolución que puede extenderse hasta 72 meses.

Características principales

  • Monto mínimo: $1.000.
  • Monto máximo: $30.400.000.
  • Plazos de 6 a 72 meses.
  • Sistema francés de amortización mensual.
  • Acreditación del dinero en el momento, una vez aprobada la solicitud.
  • Primer vencimiento a los 45 días.
  • Sin gastos de otorgamiento.
  • Dinero de libre destino.
  • La cuota se paga en cuotas fijas.
  • Los clientes que cobran su sueldo en Galicia pueden acceder a una tasa diferencial.

Requisitos

  • Tener una cuenta en Banco Galicia.
  • Ser cliente del banco para operar mediante Online Banking o App Galicia.
  • Cumplir con la evaluación crediticia y los requisitos comerciales y legales de la entidad.
  • Para solicitarlo por Online Banking o App Galicia, es necesario ser cliente.

 

Tasas según el perfil del cliente

Las condiciones financieras dependen del servicio contratado por cada cliente, su comportamiento crediticio y las políticas vigentes de Banco Galicia. La tasa definitiva se informa antes de la contratación.

Clientes con servicio Éminent:

  • TNA: desde 39% hasta 79%.
  • TNA mínima: 39%.
  • TEA: 46,78%.
  • CFTEA con IVA: 58,86%.
  • TNA máxima: 79%.
  • TEA: 114,92%.
  • CFTEA con IVA: 150,86%.

Clientes con servicio Plus y Plus Gold:

  • TNA: desde 57% hasta 99%.
  • TNA mínima: 57%.
  • TEA: 74,69%.
  • CFTEA con IVA: 95,77%.
  • TNA máxima: 99%.
  • TEA: 158,90%.
  • CFTEA con IVA: 213,24%.

Clientes con servicio Move:

  • TNA: desde 87% hasta 142%.
  • TNA mínima: 87%.
  • TEA: 132,05%.
  • CFTEA con IVA: 174,91%.
  • TNA máxima: 142%.
  • TEA: 282,70%.
  • CFTEA con IVA: 398,19%.

Las tasas aplicables pueden variar según el perfil y la evaluación crediticia de cada cliente. Las condiciones finales se informan antes de confirmar la operación.

Cómo solicitarlo

  1. Ingresar a la App Galicia o al Online Banking.
  2. En la App, seleccionar "Más", luego "Préstamos" y "Sacá un Préstamo Personal".
  3. En Online Banking, ingresar a "Préstamos" y seleccionar "Sacá un Préstamo Personal".
  4. Simular el monto y el plazo.
  5. Confirmar la operación.

Préstamo personal del Banco Nación: requisitos, montos y tasas

El Banco Nación cuenta con préstamos personales destinados a clientes que cobran sus haberes a través de la entidad. La línea está orientada a trabajadores en relación de dependencia y personas que tienen contratos de locación de servicios y poseen una cuenta sueldo.

Dado que el monto máximo disponible es de $100.000.000, quienes necesiten $20.000.000 pueden solicitar ese importe si reúnen las condiciones establecidas.

Características

  • Crédito en pesos y de libre destino.
  • Posibilidad de solicitar un nuevo préstamo una vez cancelado al menos el 10% del capital.
  • Débito automático de las cuotas desde la cuenta del titular.

Requisitos

  • No superar la edad jubilatoria al momento de finalizar el préstamo.
  • Cobrar los haberes en Banco Nación o mediante el Sistema Nacional de Pagos.
  • Autorizar el débito automático de las cuotas.

Condiciones

  • Monto mínimo: $10.000.
  • Monto máximo: $100.000.000.
  • Plazo de hasta 72 meses.
  • Sistema francés de amortización.

Tasas vigentes en septiembre de 2026

  • TNA: 49%.
  • TÉ: 61,65%.
  • CFT con TNA: 59,29%.
  • CFT con TEA: 78,38%.

Préstamo personal del Banco BBVA: condiciones, requisitos y tasas

BBVA también cuenta con préstamos personales por hasta $60.000.000, por lo que es posible solicitar $20.000.000 si se cumplen las condiciones requeridas. La gestión puede realizarse de manera completamente online.

Requisitos

Edad

  • Entre 18 y 74 años.

Antigüedad laboral

  • Empleados con acreditación de sueldo en BBVA: 3 meses.
  • Empleados sin acreditación de sueldo en BBVA: 1 año.
  • Profesionales independientes: 1 año de actividad.
  • Comerciantes y trabajadores autónomos: 2 años de antigüedad.

Ingresos

  • Clientes Plan Sueldo, clientes del banco y bancarizados: ingresos mínimos de $308.200.

Condiciones del crédito

  • Monto mínimo: $10.000.
  • Monto máximo: $60.000.000.
  • Plazos de 6 a 72 meses.
  • Tasa fija.
  • Sistema francés de amortización.
  • La cuota no puede superar el 30% de los ingresos.
  • Sin costo de otorgamiento.

Requisitos adicionales

  • Tener entre 18 y 74 años.
  • Acreditar ingresos mínimos de $308.200.
  • Cumplir con la antigüedad laboral exigida según la actividad.

Tasas vigentes en septiembre de 2026

  • TNA: 99%.
  • TEA: 158,9%.
  • CFTEA: 207,94%.

Cómo solicitar el préstamo

  1. Ingresar a la aplicación del banco o al simulador online.
  2. Simular el monto y las cuotas.
  3. Completar los datos requeridos.


 

Tags
Ahorros Bancos Créditos préstamos personales tasas de interés

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