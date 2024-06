Estudiantes empató 1-1 con Gremio en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata igualó 1-1 con Gremio en el Estadio Couto Pereira de Curitiba por el encuentro pendiente de la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores, que se había aplazado por las inundaciones que azotaron a Porto Alegre. De esta manera, quedaron definidos los cruces de octavos de final del máximo certamen continental.

El conjunto que dirige Renato Gaúcho se puso en ventaja a los 3 minutos del segundo tiempo por intermedio del argentino Franco Cristaldo, quien definió cruzado ante la salida de Matías Mansilla, pero a falta de siete minutos para el cierre del cotejo, el uruguayo Mauro Méndez acertó un cabezazo para vencer a Agustín Marchesin y establecer el definitivo empate.

Este reparto de puntos no cambió la ecuación de Estudiantes de La Plata, que ya estaba eliminado de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana por su derrota de local ante Huachipato (4-3), pero para Gremio significó un golpe, ya que terminó como escolta de The Strongest en el Grupo C y deberá medirse ante el campeón vigente, Fluminense, en instancia de octavos de final.

El empate, además, selló la clasificación del conjunto boliviano como líder y se cruzará con Peñarol de Uruguay en la instancia eliminatoria. En tanto que Huachipato de Chile culminó tercero y pasará a jugar el Playoff de la Copa Sudamericana.

Para Estudiantes terminó siendo un duro traspié esta participación en la Copa Libertadores, ya que culminó en la cuarta posición del grupo con 5 puntos. Los dirigidos por Eduardo Domínguez apenas ganaron un partido (2-1 ante The Strongest en La Plata) y dejaron una mala imagen en el certamen internacional.

Completada la fase de grupos de la Copa Libertadores, así quedaron conformados los cruces de octavos de final, que comenzarán a disputarse del 14 al 21 de agosto (partidos de ida y vuelta):

- LLAVE 1: Atlético Mineiro vs. San Lorenzo

- LLAVE 2: Fluminense vs. Gremio

- LLAVE 3: River Plate vs. Talleres de Córdoba

- LLAVE 4: Junior de Barranquilla vs. Colo Colo

- LLAVE 5: San Pablo vs. Nacional

- LLAVE 6: Palmeiras vs. Botafogo

- LLAVE 7: The Strongest vs. Peñarol

- LLAVE 8: Bolívar vs. Flamengo

Formaciones:

Gremio: Agustín Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Walter Kannemann, Reinaldo; Dodi, Pepê; Everton, Franco Cristaldo, Yeferson Soteldo; Diego Costa. DT: Renato Portaluppi

Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Federico Fernández, Zaid Romero, Nico Fernández; Enzo Pérez, Fernando Zuqui, Alexis Manyoma, Pablo Piatti; Edwuin Cetré y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Esteban Ostojich (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)