Sin piedad: Los Leones le ganaron a Perú por 22 a 0 en su estreno en los Suramericanos

Los Juegos Suramericanos 2026 tuvieron un debut arrollador para el seleccionado argentino de hockey sobre césped. Los Leones no dejaron margen para la sorpresa y derrotaron 22-0 a Perú en el estadio de la Asociación Santafesina de Hockey, en la capital provincial.

El resultado reflejó la contundencia de una actuación en la que Argentina dominó el encuentro de principio a fin y construyó progresivamente una diferencia que terminó siendo categórica. El seleccionado llegó a este compromiso después de haber conseguido el bronce en el Mundial 2026, una actuación que ubicó al equipo entre los protagonistas del hockey internacional y que le permitió afrontar este nuevo desafío con una combinación de experiencia y juventud.

En Santa Fe, esa condición se hizo evidente desde el estreno. El conjunto argentino impuso su juego ante Perú y convirtió una enorme cantidad de oportunidades en un marcador que terminó con una diferencia de 22 goles.

Franco Agostini, figura con cinco goles

Dentro de una actuación colectiva marcada por la contundencia, Franco Agostini fue una de las grandes figuras del encuentro. El delantero consiguió cinco goles, convirtiéndose en el máximo anotador argentino en el debut y siendo uno de los nombres destacados de una jornada en la que prácticamente todo el equipo tuvo participación en el marcador.

Detrás de Agostini apareció Mateo Torrigiani, quien aportó cuatro tantos para la goleada.

La distribución de los goles también refleja la amplitud ofensiva que mostró el seleccionado argentino durante el partido. No se trató solamente de una actuación individual, sino de una producción colectiva en la que diferentes jugadores consiguieron convertir.

Los goleadores argentinos fueron:

Franco Agostini: 5 goles.

Mateo Torrigiani: 4 goles.

Santiago Tarazona: 3 goles.

Yaco Kovalivker: 2 goles.

Joaquín Costa: 2 goles.

Luca Dulor: 1 gol.

Tomás Ruiz: 1 gol.

Mateo Serrano: 1 gol.

Nicolás Rodríguez: 1 gol.

Thomas Habif: 1 gol.

Martín Ferreiro: 1 gol.

La cantidad de jugadores que participaron del marcador fue otra muestra de una producción ofensiva amplia, con goles repartidos entre once integrantes del plantel.

Una goleada construida de principio a fin

El 22-0 sintetiza una diferencia que se construyó durante todo el encuentro. Argentina no solamente consiguió imponerse en el resultado final, sino que sostuvo su dominio a lo largo del partido frente a un conjunto peruano que no pudo contener el poder ofensivo del seleccionado.

La actuación permitió a Los Leones comenzar su participación en los Juegos Suramericanos con una señal contundente. El equipo argentino venía de conseguir el tercer puesto en el Mundial y afrontó su presentación en Santa Fe con la obligación de transformar esa experiencia previa en rendimiento dentro del torneo.

El debut respondió con una goleada que dejó una diferencia de 22 tantos y que tuvo una participación ofensiva distribuida entre diferentes integrantes del equipo.

Juventud y experiencia mundialista

El plantel argentino que participa de los Juegos Suramericanos 2026 presenta una combinación entre jóvenes talentos y jugadores experimentados.

El entrenador Juan Manuel Vivaldi convocó a un equipo mayoritariamente joven, aunque acompañado por varios referentes que llegan con la experiencia reciente de haber conseguido el tercer puesto en el Mundial 2026. Esa combinación forma parte de la estructura con la que Los Leones afrontan el certamen. Los jóvenes aportan su participación a un grupo que cuenta además con jugadores que ya conocen la exigencia de una competencia mundialista.

Entre los integrantes con experiencia en el Mundial aparecen:

Martín Ferreiro.

Thomas Habif.

Tomás Ruiz.

Nicolás Cicileo.

Estos jugadores tienen además la misión de guiar al resto del equipo durante el certamen, aportando la experiencia adquirida en el máximo escenario mundial.

La presencia de referentes mundialistas dentro de un plantel mayoritariamente joven permite configurar un equipo que combina distintas generaciones y experiencias dentro del hockey sobre césped.

El peso de los referentes

La participación de Martín Ferreiro, Thomas Habif, Tomás Ruiz y Nicolás Cicileo adquiere un valor particular dentro de la conformación elegida por Vivaldi. El objetivo es que esos jugadores, que cuentan con experiencia mundialista, puedan acompañar y guiar a los integrantes más jóvenes durante el desarrollo de los Juegos Suramericanos.

En el debut, además, algunos de esos nombres tuvieron participación directa en la goleada. Tomás Ruiz, Thomas Habif y Martín Ferreiro marcaron un gol cada uno, sumándose a una lista extensa de goleadores argentinos.

De esta manera, la experiencia mundialista no quedó separada de la producción colectiva del equipo, sino que estuvo integrada a una actuación en la que diferentes jugadores tuvieron protagonismo.

Brasil, el próximo desafío

Después de la contundente presentación frente a Perú, Los Leones ya tienen definido su próximo compromiso en los Juegos Suramericanos 2026.

El seleccionado argentino volverá a jugar el miércoles desde las 10, cuando se enfrente con Brasil por una nueva jornada del certamen. El segundo partido llegará después de un estreno que dejó un resultado contundente: Argentina 22, Perú 0.

El desafío será continuar con la participación en el torneo luego de una presentación que combinó la juventud del plantel elegido por Juan Manuel Vivaldi con la experiencia de los referentes que vienen de conseguir el bronce mundialista.

El equipo ya dio su primer paso en Santa Fe y lo hizo con una producción ofensiva extraordinaria. Franco Agostini marcó cinco goles, Mateo Torrigiani convirtió cuatro y Santiago Tarazona aportó tres, mientras que Yaco Kovalivker y Joaquín Costa sumaron dos cada uno. Luca Dulor, Tomás Ruiz, Mateo Serrano, Nicolás Rodríguez, Thomas Habif y Martín Ferreiro completaron la cuenta.

El resultado final, 22-0, dejó a Los Leones con un comienzo categórico en los Juegos Suramericanos y con Brasil como próximo rival en el camino dentro del certamen.