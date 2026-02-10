Final del Regional: sede confirmada en el Malvinas Argentinas de Catamarca

En un giro inesperado que redefine la logística de la definición por el ascenso, las autoridades del fútbol regional han modificado el escenario para el duelo más importante de la temporada. Luego de un intenso debate que involucró a las cúpulas directivas de General Paz Juniors de Córdoba y Tucumán Central, en conjunto con los altos mandos del Consejo Federal, se decidió dar marcha atrás con la medida original y confirmar que el partido se dispute finalmente en la provincia de Catamarca. Esta resolución pone fin a las especulaciones sobre la sede y establece un punto geográfico estratégico para el choque que definirá el destino de ambas instituciones en la categoría.

El escenario elegido para albergar esta final es el Estadio Malvinas Argentinas, un recinto que ahora se prepara para recibir a las parcialidades de dos clubes con gran peso histórico y convocatoria en el interior del país. La decisión fue formalmente ratificada durante una reunión organizativa clave que contó con la presencia de los presidentes de los ocho equipos que lograron alcanzar la instancia final del certamen pre-federal. En dicho cónclave, tanto los representantes del conjunto cordobés como los del tucumano expresaron su conformidad con el cambio de sede, aprobando de manera unánime las condiciones planteadas por el órgano rector del fútbol del interior para garantizar la viabilidad del espectáculo.

Acuerdos logísticos y operativos de seguridad

Uno de los puntos fundamentales para que el Consejo Federal brindara el visto bueno a esta propuesta fue la clara delimitación de las responsabilidades organizativas. Se ha establecido de manera taxativa que la planificación integral del espectáculo deportivo no recaerá sobre el ente nacional, sino que la organización y la seguridad del evento quedarán bajo la exclusiva responsabilidad de las instituciones involucradas, trabajando en estrecha colaboración con la liga local. Este esquema busca asegurar que el operativo de control esté a la altura de las circunstancias, considerando la relevancia del ascenso en juego y la movilización de simpatizantes que se espera para la jornada.

La aprobación de estas condiciones durante la reunión de los ocho finalistas permitió destrabar la incertidumbre que rodeaba al encuentro, dejando firme la sede catamarqueña para el choque decisivo. Con la confirmación del Estadio Malvinas Argentinas, se prioriza un escenario neutral que, tras las negociaciones entre las partes, fue considerado el más apto para garantizar el desarrollo normal del juego. La decisión de jugar en Catamarca marca un hito en la actual edición del Torneo Regional Federal Amateur, delegando la ejecución logística a los propios clubes finalistas para asegurar un marco de orden y transparencia en la coronación del torneo.