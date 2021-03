Finalmente, Tevez podrá estar ante Talleres y la sorpresa de Russo

Sorprendió Miguel Angel Russo. Cuando la expectativa en la previa de la confirmación de la lista de convocados contra Talleres estaba centrada en si estaba Carlos Tevez o en si, en tal caso, volvía aparecer Marcos Rojo, quien puede tener su debut de titular este domingo, el DT de Boca movió la estantería: no citó a Ramón Abila. ¿Los motivos? Acá...

Por lo visto, la decisión de Russo lo confirma. El cordobés de 31 años ya no se siente tan cómodo como hace un tiempo y son varios los que no están cómodos con él. La razón, sin dudas, que de un momento a otro dejó de ser tenido en cuenta, que ya no juega y ahora tampoco concentra.

La lista de Miguel: sin Ábila, con Tevez, Rojo y con la vuelta de Jara en el lugar del expulsado Zambrano.

"Los motivos son futbolísticos, Ramón no está lesionado, eh", contaron desde Ezeiza y reafirmaron que se trató de una decisión exclusiva del CT, que pese a que el 9 ya estaba recuperado de la operación en una hernia desde la semana anterior al superclásico, tampoco lo convocaron ni lo llevaron al banco frente a River.