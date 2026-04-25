Francisco Cerúndolo avanzó a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid y espera rival

El argentino Francisco Cerúndolo pasó este sábado a la tercera ronda del Masters 1000 de Madrid y su siguiente desafío puede tener un signficado muy especial. Tras vencer al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5 en una hora y cuarenta minutos, el argentino quedó a la espera de rival con la chance latente de enfrenta a su hermano Juan Manuel.

Su siguiente adversario saldrá de un partido que tiene como protagonistas a dos jugadores muy vinculados con el actual número 18 del ranking.

Por un lado aparece su hermano, Juan Manuel Cerúndolo. El menor, de 24 años, se ubica bastante más atrás en el ranking mundial (67°). Si bien los números no lo posicionan como favorito, se trata de un posible cruce cargado de emoción por el lazo familiar. Ambos hermanos mantienen una relación cercana y suelen apoyarse mutuamente en cada competencia.

Por otro lado, también está en juego el italiano Luciano Darderi, un rival con el que existe un antecedente reciente y significativo. El último enfrentamiento entre ambos fue nada menos que la final del Argentina Open, disputada durante el verano en la ciudad de Buenos Aires.

En aquella ocasión, con la ilusión de que el título quedara en el país, el duelo adquirió un condimento especial. Finalmente, Cerúndolo se impuso con autoridad por 6-4 y 6-2 en el court central Estadio Guillermo Vilas y firmó una victoria muy celebrada por el público local.