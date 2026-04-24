Racing empató ante Barracas en el Cilindro y no pudo sellar su clasificación

Racing empató 1-1 con Barracas Central en un partido en el que dominó el primer tiempo pero sufrió el segundo y que disputaron esta noche, en el estadio Presidente Perón, por la decimosexta fecha del Torneo Apertura 2026.

La "Academia" ganaba desde los 29 minutos del primer tiempo con gol del volante Matías Zaracho, aunque el defensor Fernando Tobio igualó el partido en 35 minutos de la segunda etapa.

Con la igualdad, el local subió a la octava posición, la última que da acceso a la fase final del Apertura, con 20 puntos, mientras que el equipo que dirige Rubén Darío Insua es séptimo, con 21 unidades.

En la próxima fecha, la postergada novena jornada, el conjunto que dirige Gustavo Costas jugará como local ante Huracán, mientras que el "Guapo" cerrará el torneo recibiendo a Banfield. Resta confirmar día y horario de ambos encuentros.

El partido se abrió con una incidencia: en el primer minuto de juego, el volante Adrián Fernández impactó con el codo al volante rival Dardo Miloc, siendo expulsado cinco minutos después tras la revisión en el VAR.

El encuentro no tuvo acercamientos al arco rival hasta los 26 minutos, con un centro lejano y desde la izquierda del carrilero Tomás Conechny al primer palo para el cabezazo del delantero Santiago Solari, que tuvo muy poca precisión.

Racing abrió el marcador a los 29 minutos, con un preciso centro al primer palo de Solari para le diagonal de Matías Zaracho, que sacó un cabezazo con gran potencia que entró por el ángulo izquierdo del arquero Juan Espínola.

A los 41 minutos, Solari recibió por izquierda, enganchó hacia adentro y sacó un remate bajo desde el borde del área, que tuvo un leve desvío y se fue al córner, por el palo izquierdo de Espínola.

La primera llegada del segundo tiempo fue de la visita, a los seis minutos, cuando un buen pase pinchado del volante Rodrigo Bogarin habilitaba al delantero Jhonatan Candia, que hubiera quedado mano a mano aunque no pudo controlar la pelota, que quedó en poder del arquero Facundo Cambeses.

Tres minutos después, el propio Bogarin recibió al borde del área, se acomodó y sacó un derechazo a media altura, que se fue cerca del poste izquierdo del guardameta de la "Academia".

A los 14 minutos, un intento de centro del delantero Norberto Briasco fue bloqueado por un defensor y se cerró contra el arco, siendo desviado por Cambeses por encima del travesaño.

El "Guapo" alcanzó el empate a los 35 minutos, cuando a Fernando Tobio le quedó un rebote en la medialuna del área, agarró la pelota con el empeine del pie derecho y la clavó contra el poste izquierdo del arquero de 29 años, que no alcanzó a desviar el remate.

Síntesis del partido:

Torneo Apertura 2026.

Zona B.

Fecha 16.

Racing 1 - 1 Barracas Central.

Estadio: Presidente Perón.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Germán Delfino.

Racing: Facundo Cambeses; Franco Pardo, Santiago Sosa, Marco Di Cesare; Ezequiel Cannavo, Bruno Zuculini, Adrián Fernández, Tomás Conechny; Santiago Solari, Adrián Martínez, Matías Zaracho. DT: Gustavo Costas.

Barracas Central: Juan Espínola; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini; Damián Martínez, Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra, Rodrigo Insua; Jhonatan Candia, Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insua.

Gol en el primer tiempo: 29m. Matías Zaracho (R).

Gol en el segundo tiempo: 35m. Fernando Tobio (B).

Incidencia en el primer tiempo: 6m. Adrián Fernández expulsado (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio. Kevin Jappert por Nicolás Capraro (B), Rodrigo Bogarin por Damián Martínez (B) y Enzo Taborda por Iván Tapia (B), 15m. Facundo Bruera por Jhonatan Candia (B) y Baltasar Rodríguez por Matías Zaracho (R), 22m. Alan Forneris por Santiago Solari (R); 26m. Gonzalo Maroni por Dardo Miloc (B); 39m. Duván Vergara por Bruno Zuculini (R) y Matko Miljevic por Santiago Sosa (R).