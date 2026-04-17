Fuerte sanción para Rojo por su expulsión en el clásico ante River: qué va a hacer Racing

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino resolvió aplicar una suspensión de cuatro partidos a Marcos Rojo tras su expulsión en el clásico entre Racing Club y River Plate, disputado el pasado domingo en el estadio Presidente Perón.

La decisión, comunicada cuatro días después del encuentro, deja al zaguero fuera de los compromisos más inmediatos del equipo en el Torneo Apertura, afectando de manera directa la planificación deportiva de la Academia en la recta final de la fase regular.

La jugada que desencadenó la sanción

La expulsión de Rojo se produjo en el tramo final del partido, cuando el defensor de 36 años impactó con el antebrazo a Lucas Martínez Quarta durante una jugada aérea. La acción ocurrió a diez minutos del cierre del encuentro y fue revisada mediante el sistema VAR, que sugirió al árbitro Sebastián Zunino observar nuevamente la jugada.

Tras analizar las imágenes, Zunino decidió mostrar la tarjeta roja directa, determinación que modificó el desarrollo del partido. Racing, que ya se encontraba en desventaja, quedó con un jugador menos en un momento clave del encuentro.

Agravios al árbitro y reincidencia

El informe arbitral fue determinante para la sanción. Según consta en el documento, Rojo profirió reiterados insultos contra el juez del partido, con expresiones de alto contenido agraviante. Entre ellas, se registraron frases como: "sos un hijo de mil p... ¿Quién te puso acá? Sos un desastre, la c... de tu madre, c... de m...".

Este comportamiento, sumado a la agresión previa, constituyó un elemento central para el fallo del Tribunal, que consideró tanto la conducta violenta como la reincidencia en insultos agravados. Cabe señalar que el árbitro ya había amonestado al defensor durante el entretiempo por protestas, lo que elevó el nivel de tensión en un partido cargado de reclamos.

Consecuencias deportivas inmediatas

La sanción implica que el defensor no podrá participar en los siguientes compromisos de Racing:

Aldosivi (fase regular)

(fase regular) Barracas Central (fase regular)

(fase regular) Huracán (fase regular)

(fase regular) Eventual partido de octavos de final, en caso de clasificación

Esta ausencia priva al equipo de uno de sus referentes defensivos en un momento decisivo del campeonato, condicionando sus aspiraciones de avanzar en la competencia.

Un antecedente más en una carrera marcada por expulsiones

La expulsión ante River no constituye un hecho aislado en la trayectoria de Rojo en el fútbol argentino. Con este episodio, el defensor acumula:

Seis tarjetas rojas en el ámbito local

Cuatro expulsiones en torneos nacionales

Tres expulsiones frente a River Plate

Estos antecedentes fueron considerados en el análisis disciplinario y contribuyen a configurar un historial que incide en la evaluación de su conducta dentro del campo de juego.

Impacto en el resultado del clásico

La secuencia que derivó en la expulsión tuvo consecuencias directas en el marcador. Racing, ya en desventaja, no logró recomponerse tras quedarse con diez jugadores. River Plate aprovechó la superioridad numérica, amplió la diferencia y selló el triunfo por 2-0, resultado que complicó el panorama del conjunto dirigido por Gustavo Costas en el torneo.

La autocrítica del cuerpo técnico

En conferencia de prensa, el entrenador Gustavo Costas se refirió al episodio y remarcó la necesidad de evitar este tipo de situaciones en instancias determinantes. "No podemos dejar al equipo con diez, hay que ser más inteligentes", sostuvo, en una declaración que refleja la preocupación del cuerpo técnico por el impacto de la expulsión en el rendimiento colectivo.