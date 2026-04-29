Histórica sanción a Esteban Andrada: 13 partidos tras la agresión en el clásico aragonés

El arquero argentino del Real Zaragoza, Esteban Andrada, recibió una suspensión de 13 partidos luego de protagonizar un violento episodio en el clásico de Aragón frente al Huesca, correspondiente a la fecha 37 de LaLiga 2 de España. La decisión fue oficializada por el Comité de Disciplina del fútbol español, que aplicó una de las sanciones más severas recientes para un futbolista en esa competencia.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el castigo se compone de dos partes claramente diferenciadas:

12 partidos de suspensión por la agresión física al defensor y capitán del Huesca, Jorge Pulido .

por la agresión física al defensor y capitán del Huesca, . 1 partido adicional por la segunda tarjeta amarilla que derivó en su expulsión durante el encuentro.

La resolución pone de relieve la gravedad de los hechos ocurridos y marca un precedente dentro del torneo.

El incidente que desató la sanción

La agresión se produjo en el tiempo de descuento del segundo tiempo, en un partido que terminó con derrota 1-0 del Real Zaragoza en condición de visitante. En ese contexto, Andrada mantuvo una discusión con el árbitro Dámaso Arcediano Monescillo en la mitad de la cancha.

Durante ese intercambio, intervino Jorge Pulido, lo que derivó en una reacción inicial del arquero argentino. En primera instancia, Andrada empujó al defensor, provocando su caída al suelo. Esta acción motivó la segunda tarjeta amarilla, que significó su expulsión.

Sin embargo, la situación escaló rápidamente. Tras el empujón, el arquero volvió sobre la posición de Pulido y lo golpeó con la mano derecha en la cara, desatando una gresca generalizada en el campo de juego. En ese momento, el ex Boca fue rodeado por jugadores rivales que lo agredieron desde distintos sectores, hasta que la intervención de las fuerzas de seguridad logró restablecer el orden.

Impacto deportivo

La sanción tiene consecuencias directas sobre el presente deportivo del Real Zaragoza. Andrada se perderá los cinco partidos restantes de la temporada, un tramo decisivo para el equipo aragonés. El contexto es particularmente delicado, ya que el club se encuentra en zona de descenso a la Segunda Federación, a solo tres puntos de mantener la categoría. Este escenario convierte la ausencia del arquero en un factor de peso en el desenlace de la competencia.

La magnitud de la sanción también abre interrogantes sobre el futuro de Andrada en el club, que queda envuelto en incertidumbre en medio de un cierre de temporada determinante.

El descargo del arquero tras el episodio

Horas después del incidente, el Real Zaragoza difundió un video en el que Andrada expresó públicamente su arrepentimiento por lo sucedido. En su mensaje, el arquero asumió la responsabilidad por su conducta y pidió disculpas tanto al club como a su colega.

"Estoy muy arrepentido de lo sucedido. No es una buena imagen para el club, para la gente y menos para un profesional como lo soy. A lo largo de mi carrera he tenido una sola expulsión; la toqué afuera del área con la mano. Se puede ver en mi trayectoria que fue una situación límite, me salí de contexto y reaccioné de esa forma", sostuvo. Además, agregó: "No lo volveré a hacer porque sé que soy una persona pública, un profesional con muchos años de carrera. También quiero pedirle disculpas a Jorge Pulido porque somos colegas y, sinceramente, fue un acto mío: me desconecté en ese momento".

Sus declaraciones reflejan el reconocimiento de una conducta que derivó en una de las sanciones más severas de su trayectoria.

Un antecedente en el fútbol español

La sanción a Andrada se inscribe dentro de un reducido grupo de casos similares en el fútbol español. Se trata del segundo caso de un arquero argentino castigado con tal severidad, luego de lo ocurrido en 1999 con Germán Burgos, quien recibió 11 fechas de suspensión por una agresión similar.

En aquella oportunidad, Burgos golpeó al jugador Óscar Serrano, del Espanyol, mientras defendía los colores del Mallorca. La comparación resalta la magnitud de la sanción actual, que incluso supera aquel antecedente.