El Alto vibró con el cierre del Campeonato de Verano de Enduro

El Campeonato de Verano Provincial de Enduro tuvo su broche de oro este fin de semana en El Alto, donde se disputó la última fecha del certamen en un escenario completamente renovado. Con un circuito totalmente novedoso de más de treinta kilómetros, la competencia ofreció un trazado exigente que combinó paisajes naturales, caminos rurales y múltiples cruces de río, elevando la intensidad de la prueba y poniendo a prueba la destreza de cada participante.
Más de medio centenar de enduristas hicieron rugir los motores en una jornada que reunió velocidad, técnica y resistencia. El evento contó con el auspicio de la Municipalidad de El Alto y recorrió los caminos naturales de la jurisdicción. La largada se realizó desde El Alto, desde donde los pilotos avanzaron por senderos de la localidad de Collagasta hasta arribar a Guayamba.
Allí, la organización encabezada por Marcelo Gallo, Mercedes Gallo y su equipo diagramó un superespecial que permitió a lugareños y visitantes disfrutar de un espectáculo extraordinario. El tramo final concentró la atención del público y fue escenario de definiciones ajustadas, consolidando una fecha que combinó exigencia deportiva y acompañamiento masivo.
Héctor Narváez, protagonista en la categoría Leyenda
Entre las actuaciones sobresalientes de la jornada se destacó la del piloto de la categoría Leyenda (+60), Héctor Narváez, quien sorprendió por su performance. No solo se quedó con el primer puesto de la fecha, sino que además se consagró campeón de su categoría, en una competencia que se definió minuto a minuto frente a sus rivales directos.
La categoría Master Leyendas tuvo así un cierre vibrante, en el que Narváez confirmó su regularidad y experiencia a lo largo del campeonato. El subcampeonato quedó en manos de Gil Martín, completando el podio final de una divisional que aportó uno de los momentos más emotivos del fin de semana.
Doble premiación y celebración del campeonato
La jornada no solo marcó el cierre de la última fecha, sino también la conclusión del Campeonato de Verano. Por ello, la organización dispuso una doble premiación: se reconoció a los ganadores de la fecha y también a los campeones y subcampeones del torneo en cada categoría.
El festejo fue doble para quienes lograron imponerse tanto en la competencia final como en la tabla general, en un contexto de celebración que reunió a pilotos, equipos y público.
A continuación, el detalle completo de campeones y subcampeones por categorías:
Campeones y subcampeones por categorías
Senior A
Campeón: Ignacio Carrizo
Sub Campeón: Agustín Tula
Senior B
Campeón: Zalazar Antonio
Sub Campeón: Joaquín Agüero Lobos
Junior A
Campeón: Ovejero Diego
Sub Campeón: Espeche Víctor
Junior B
Campeón: Nazareno Barrionuevo
Sub Campeón: Morales Tomás
Master A
Campeón: Enrique Oliva
Sub Campeón: Cáceres Lucas
Master B
Campeón: Bragagnini Mario
Subcampeón: Stival
Master C
Campeón: Sánchez Rafael
Subcampeón: Raúl Ovejero
Master D
Campeón: Juan Bustos
Sub Campeón: Arias Ariel
Master Principiantes
Campeón: Fabricio Gershani
Sub Campeón: Gómez
Principiantes A1
Campeón: Ovejero Gabriel
Sub Campeón: Stivala Joaquín
Principiantes A2
Campeón: Stivala Santino
Sub Campeón: Valdez Mario
Principiantes B
Campeón: Díaz Mario
Sub Campeón: Correa Rodolfo
Sub 17
Campeón: De Carlo Antonio
Sub Campeón: Dionisio David
Damas
Campeona: Valentina Picón
Sub Campeona: Denise Santillán
Master Leyendas
Campeón: Héctor Narváez
Sub Campeón: Gil Martin
Infantiles 3B
Campeón: Albornoz Genaro
Subcampeón: Seiler Gael
Infantiles 3B
Campeón: Castro Gonzalo
Sub Campeón: Mathas Benjamín
Infantiles 2A
Campeón: Cabello Joaquín
Sub Campeón: Cabello Jeremías
Infantiles 2B
Campeón: Picón Lucio
Sub Campeón: Matha Lionel
Mini
Campeón: Ponce Vicente
Sub Campeona: Albornoz Josefina
Con un circuito exigente, una organización consolidada y una participación multitudinaria, el Campeonato de Verano de Enduro cerró en El Alto una temporada marcada por la competencia y la pasión por el deporte motor, dejando definidos a todos sus campeones y renovando el entusiasmo de la disciplina en el ámbito provincial.