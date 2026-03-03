El Alto vibró con el cierre del Campeonato de Verano de Enduro

El Campeonato de Verano Provincial de Enduro tuvo su broche de oro este fin de semana en El Alto, donde se disputó la última fecha del certamen en un escenario completamente renovado. Con un circuito totalmente novedoso de más de treinta kilómetros, la competencia ofreció un trazado exigente que combinó paisajes naturales, caminos rurales y múltiples cruces de río, elevando la intensidad de la prueba y poniendo a prueba la destreza de cada participante.

Más de medio centenar de enduristas hicieron rugir los motores en una jornada que reunió velocidad, técnica y resistencia. El evento contó con el auspicio de la Municipalidad de El Alto y recorrió los caminos naturales de la jurisdicción. La largada se realizó desde El Alto, desde donde los pilotos avanzaron por senderos de la localidad de Collagasta hasta arribar a Guayamba.

Allí, la organización encabezada por Marcelo Gallo, Mercedes Gallo y su equipo diagramó un superespecial que permitió a lugareños y visitantes disfrutar de un espectáculo extraordinario. El tramo final concentró la atención del público y fue escenario de definiciones ajustadas, consolidando una fecha que combinó exigencia deportiva y acompañamiento masivo.

Héctor Narváez, protagonista en la categoría Leyenda

Entre las actuaciones sobresalientes de la jornada se destacó la del piloto de la categoría Leyenda (+60), Héctor Narváez, quien sorprendió por su performance. No solo se quedó con el primer puesto de la fecha, sino que además se consagró campeón de su categoría, en una competencia que se definió minuto a minuto frente a sus rivales directos.

La categoría Master Leyendas tuvo así un cierre vibrante, en el que Narváez confirmó su regularidad y experiencia a lo largo del campeonato. El subcampeonato quedó en manos de Gil Martín, completando el podio final de una divisional que aportó uno de los momentos más emotivos del fin de semana.

El team Narvaez, tres campeones en el Torneo de Enduro de Verano 2026.

Doble premiación y celebración del campeonato

La jornada no solo marcó el cierre de la última fecha, sino también la conclusión del Campeonato de Verano. Por ello, la organización dispuso una doble premiación: se reconoció a los ganadores de la fecha y también a los campeones y subcampeones del torneo en cada categoría.

El festejo fue doble para quienes lograron imponerse tanto en la competencia final como en la tabla general, en un contexto de celebración que reunió a pilotos, equipos y público.

A continuación, el detalle completo de campeones y subcampeones por categorías:

Campeones y subcampeones por categorías

Senior A

Campeón: Ignacio Carrizo

Sub Campeón: Agustín Tula

Senior B

Campeón: Zalazar Antonio

Sub Campeón: Joaquín Agüero Lobos

Junior A

Campeón: Ovejero Diego

Sub Campeón: Espeche Víctor

Junior B

Campeón: Nazareno Barrionuevo

Sub Campeón: Morales Tomás

Master A

Campeón: Enrique Oliva

Sub Campeón: Cáceres Lucas

Master B

Campeón: Bragagnini Mario

Subcampeón: Stival

Master C

Campeón: Sánchez Rafael

Subcampeón: Raúl Ovejero

Master D

Campeón: Juan Bustos

Sub Campeón: Arias Ariel

Master Principiantes

Campeón: Fabricio Gershani

Sub Campeón: Gómez

Principiantes A1

Campeón: Ovejero Gabriel

Sub Campeón: Stivala Joaquín

Principiantes A2

Campeón: Stivala Santino

Sub Campeón: Valdez Mario

Principiantes B

Campeón: Díaz Mario

Sub Campeón: Correa Rodolfo

Sub 17

Campeón: De Carlo Antonio

Sub Campeón: Dionisio David

Damas

Campeona: Valentina Picón

Sub Campeona: Denise Santillán

Master Leyendas

Campeón: Héctor Narváez

Sub Campeón: Gil Martin

Infantiles 3B

Campeón: Albornoz Genaro

Subcampeón: Seiler Gael

Infantiles 3B

Campeón: Castro Gonzalo

Sub Campeón: Mathas Benjamín

Infantiles 2A

Campeón: Cabello Joaquín

Sub Campeón: Cabello Jeremías

Infantiles 2B

Campeón: Picón Lucio

Sub Campeón: Matha Lionel

Mini

Campeón: Ponce Vicente

Sub Campeona: Albornoz Josefina

Con un circuito exigente, una organización consolidada y una participación multitudinaria, el Campeonato de Verano de Enduro cerró en El Alto una temporada marcada por la competencia y la pasión por el deporte motor, dejando definidos a todos sus campeones y renovando el entusiasmo de la disciplina en el ámbito provincial.