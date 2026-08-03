Catamarca recibe una nueva fecha del Campeonato Argentino de Motocross

Catamarca será nuevamente escenario de una competencia de alcance nacional con la realización de la quinta fecha del Campeonato Argentino de Motocross, que tendrá lugar los próximos 8 y 9 de agosto en el circuito Campanas del Rosario, ubicado en el departamento Fray Mamerto Esquiú.

El lanzamiento oficial del evento se realizó este mediodía en Casa de Gobierno, en un acto encabezado por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por autoridades provinciales, dirigentes de la disciplina y los pilotos catamarqueños que representarán a la provincia durante la competencia.

También participaron del lanzamiento el secretario de Deportes y Recreación del Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte, Guillermo Perna; Leonardo Yoma, en representación de la Confederación Argentina de Motociclismo Deportivo (CAMoD); el presidente de la Asociación Ambato, Luciano Guillou; y los representantes locales Jorge "Turbito" Herrera, Darío Ovejero, Emiliano Carabajal, Guillermina Vega Cajal y Jeremías Verón.

La presentación sirvió para oficializar una nueva edición de una competencia que reunirá durante dos jornadas a los principales exponentes del motocross nacional en suelo catamarqueño.

Más de 160 motos y los principales equipos del país

La organización confirmó que la competencia contará con la participación de los equipos oficiales Kawasaki, Honda, KTM, Yamaha y Husqvarna, entre otras estructuras que forman parte del campeonato argentino.

Además, se anunció que habrá más de 160 motos en carrera, con pilotos de las distintas divisiones que integran el certamen nacional.

Uno de los aspectos destacados de esta edición será el debut de la categoría Damas, que se incorporará por primera vez al programa deportivo de la competencia, ampliando la participación dentro del campeonato.

La presencia de las principales marcas y de los máximos exponentes de la disciplina posiciona a la fecha de Catamarca como uno de los compromisos importantes del calendario nacional de motocross.

Entrada libre y gratuita para el público

Durante el lanzamiento se confirmó que el acceso al evento será libre y gratuito, permitiendo que el público pueda asistir durante las dos jornadas para seguir de cerca la actividad deportiva.

La realización del campeonato en Catamarca será posible gracias al trabajo conjunto entre distintos organismos y al acompañamiento institucional para concretar la organización de la prueba. En ese contexto, el gobernador Raúl Jalil dirigió un mensaje a los representantes catamarqueños que competirán durante el fin de semana.

"Que tengan muchos éxitos en la competencia", expresó el mandatario provincial.

Además, destacó la importancia de que la comunidad pueda disfrutar del espectáculo deportivo sin costo de ingreso. "Disfrutemos de este evento gratuito, que se puede hacer gracias al aporte que realiza la provincia, los municipios y los organismos participantes", señaló.

El valor de una competencia nacional

Por su parte, el secretario de Deportes y Recreación, Guillermo Perna, manifestó su satisfacción por el regreso del Campeonato Argentino de Motocross a la provincia. "Estamos muy felices de que Catamarca vuelva a ser sede de una competencia deportiva nacional, y que nuestros representantes puedan ser protagonistas", afirmó.

Las declaraciones remarcaron la importancia de que la provincia continúe integrando el calendario de competencias nacionales y que los pilotos locales tengan la oportunidad de competir frente a su público junto a los principales referentes del motociclismo argentino.

La participación de deportistas catamarqueños constituye uno de los aspectos destacados de la fecha, ya que permitirá que representantes de la provincia formen parte del espectáculo deportivo en igualdad de condiciones con competidores de todo el país.

Durante la presentación oficial también tomó la palabra Leonardo Yoma, quien resaltó la expectativa por la concurrencia de espectadores durante el fin de semana.

En ese marco, realizó una recomendación dirigida al público para evitar inconvenientes durante el desarrollo del evento. Yoma solicitó que los asistentes no hagan fuegos en las lomas, con el propósito de preservar las condiciones del lugar y garantizar el normal desarrollo de la competencia.

A su turno, los pilotos catamarqueños Jorge "Turbito" Herrera, Darío Ovejero, Emiliano Carabajal, Guillermina Vega Cajal y Jeremías Verón invitaron a la comunidad a acompañar la prueba y disfrutar de un espectáculo que reunirá a los principales exponentes del motocross argentino.

Los representantes locales destacaron la relevancia nacional de la competencia y convocaron al público a presenciar las carreras, que además contarán con la participación de las destacadas competidoras que integrarán la nueva categoría femenina.