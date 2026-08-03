La Selección argentina podría reencontrarse con su público en septiembre

La Selección argentina, conducida por Lionel Scaloni, podría volver a presentarse ante el público argentino durante el próximo mes de septiembre, en el marco de la ventana de amistosos internacionales organizada por la FIFA. Luego del subcampeonato obtenido frente a España en la Copa del Mundo 2026, disputada en Estados Unidos, Canadá y México, el conjunto nacional tendría previsto afrontar una serie de encuentros de preparación que servirán como el primer compromiso oficial del plantel tras su participación en la cita mundialista.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, desde la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tendrían decidido disputar tres partidos durante la próxima ventana internacional, aunque el calendario permite la realización de hasta cuatro encuentros.

La programación correspondería al período comprendido entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, fechas establecidas por la FIFA para la disputa de amistosos internacionales entre selecciones nacionales.

Buenos Aires una de las sedes posibles

Aunque todavía no existe una confirmación oficial respecto de los rivales ni de las fechas definitivas, la planificación que analiza la AFA contempla que dos de los compromisos puedan disputarse en China, mientras que el restante tendría como escenario la ciudad de Buenos Aires.

De concretarse esa posibilidad, el encuentro significaría el reencuentro de la Selección argentina con sus hinchas luego de la final del Mundial 2026, permitiendo que el plantel dirigido por Lionel Scaloni vuelva a jugar frente al público local.

La posibilidad de disputar un amistoso en territorio argentino también representa la oportunidad para que los aficionados vuelvan a ver al seleccionado tras una nueva campaña mundialista que culminó con la obtención del subcampeonato.

Hasta el momento, desde la AFA no fueron oficializados ni los rivales ni las sedes definitivas, por lo que la organización continúa trabajando en la planificación de la gira internacional.

El destino del plantel tras el Mundial

La organización de estos amistosos también se da en un contexto particular para el seleccionado nacional, ya que varios integrantes del plantel no regresaron inmediatamente al país luego de la final disputada en Nueva Jersey el pasado 19 de julio.

Entre ellos se encuentran el capitán Lionel Andrés Messi y Rodrigo De Paul, quienes viajaron directamente hacia Miami una vez concluido el certamen.

A esa lista se suman otros futbolistas que tampoco retornaron junto a la delegación argentina:

Enzo Fernández , mediocampista del Chelsea.

, mediocampista del Chelsea. Julián Álvarez , en medio de la disputa con el Atlético de Madrid por una posible venta que finalmente quedó descartada.

, en medio de la disputa con el Atlético de Madrid por una posible venta que finalmente quedó descartada. Lautaro Martínez , delantero del Inter de Milán, quien no disputó minutos en la final.

, delantero del Inter de Milán, quien no disputó minutos en la final. Cristian "Cuti" Romero .

. Nahuel Molina .

. Gerónimo Rulli .

. Juan Musso .

. Nicolás Paz .

. Giuliano Simeone.

La dispersión del plantel luego de la definición del Mundial responde a las diferentes situaciones deportivas y personales de los futbolistas una vez concluida la competencia internacional.

A la espera de las confirmaciones oficiales

Por el momento, la Asociación del Fútbol Argentino no confirmó oficialmente el calendario de amistosos, los rivales ni las sedes donde se desarrollarán los encuentros previstos para la próxima ventana FIFA.

No obstante, la planificación que se encuentra bajo análisis contempla la posibilidad de disputar tres partidos, dos de ellos en China y uno en Buenos Aires, escenario que permitiría el esperado reencuentro entre la Scaloneta y el público argentino después del Mundial 2026.