Huracán sorprende a Boca y le gana en la Bombonera

Boca pierde por 1 a 0 frente a Huracán por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura.

El mediocampista Leonardo Gil marcó el 1-0 para el "Globo" ante "Xeneize", a los 5 minutos de juego.

Tras una rápida presión sobre la salida del fondo del arquero Leandro Brey con Milton Delgado, el mediocampista Lucas Blondel recuperó la pelota en la medialuna del área y se la dejó a Gil que remató cruzado y anotó su primer gol en el año.

El equipo de Claudio Úbeda fue ampliamente superior después del impacto inicial. Boca presionó alto, recuperó rápido y generó varias situaciones claras, aunque chocó una y otra vez con Hernán Galíndez, la gran figura de la noche.