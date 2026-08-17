Atlético Tucumán derrotó a Estudiantes de Río Cuarto y se metió en zona de clasificación

Atlético Tucumán le ganó 1-0 como visitante a Estudiantes de Río Cuarto, por la quinta fecha del Torneo Clausura, y no solo se metió en puestos de clasificación a los playoffs sino que también hundió a su rival en la zona de descenso.

El único gol del encuentro para el equipo tucumano, que terminó con uno menos por la expulsión de Ignacio Galván, lo hizo el defensor paraguayo Clever Ferreira a los 37 minutos del segundo tiempo.

El encuentro se desarrolló sin muchas oportunidades claras para ambos equipos, por lo que todo indicaba que iban a repartir puntos en el Estadio Ciudad de Río Cuarto.

Sin embargo, cuando faltaban poco menos de 10 minutos para el final del partido, Atlético Tucumán pudo conseguir el gol de la victoria gracias a Ferreira, quien conectó con un potente remate cerca del punto del penal tras una precisa ejecución de tiro de esquina del mediocampista Lautaro Godoy.

Con este triunfo, el equipo tucumano llegó a los ocho puntos y se metió en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona B, ya que ocupa la octava posición.

Estudiantes de Río Cuarto, por su parte, está decimotercero también en la Zona B con solo cuatro unidades y se complica cada vez más con el descenso, debido a que está último tanto en los promedios como en la tabla anual.

En la próxima fecha, Atlético Tucumán recibirá a Instituto de Córdoba, mientras que Estudiantes de Río Cuarto jugará en su estadio ante San Lorenzo.