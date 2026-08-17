Las Leonas derrotaron 3-2 a Alemania y están a un paso de la clasificación en el Mundial

La Selección Argentina de hockey sobre césped consiguió una victoria fundamental en el Mundial que se disputa en Bélgica y Países Bajos. Por la segunda fecha del Grupo B, Las Leonas derrotaron 3-2 a Alemania en un partido de desarrollo parejo, en el que el conjunto nacional logró sostener su ventaja inicial, resistir la reacción del seleccionado alemán y finalmente quedarse con el triunfo cuando faltaban apenas cinco minutos para el final.

El resultado representa un paso decisivo en las aspiraciones argentinas dentro de la competencia y dejó al equipo nacional casi asegurado en la siguiente ronda del torneo. La victoria, además, permitió que Las Leonas se acomodaran en la parte alta de la tabla de posiciones luego del empate registrado en la primera jornada frente a Estados Unidos.

El seleccionado argentino había comenzado su participación en el Mundial con un 1-1 ante Estados Unidos, por lo que el encuentro frente a Alemania aparecía como una oportunidad importante para sumar de a tres y fortalecer su posición dentro del Grupo B.

Trinchinetti abrió el marcador

Las Leonas lograron ponerse en ventaja rápidamente. El primer gol argentino llegó por intermedio de Eugenia Trinchinetti, quien aprovechó un rebote generado a partir de un córner corto a favor del seleccionado nacional.

La conquista permitió al equipo argentino establecer el 1-0 parcial y afrontar el desarrollo del encuentro con una ventaja temprana. Alemania, por su parte, continuó buscando respuestas dentro de un partido que se mantuvo equilibrado y que tendría un desenlace cargado de tensión.

El conjunto nacional consiguió conservar la diferencia hasta el comienzo del cuarto período, cuando volvió a encontrar una oportunidad decisiva para ampliar el marcador.

Gorzelany estiró la ventaja desde el penal

Al inicio del cuarto período apareció nuevamente una de las protagonistas del partido. Agustina Gorzelany convirtió desde el punto penal luego de una falta cometida dentro del área alemana y llevó el marcador a 2-0 a favor de Las Leonas.

La ventaja parecía darle al seleccionado argentino una posición favorable en el tramo decisivo del encuentro. Sin embargo, Alemania reaccionó inmediatamente después del segundo tanto y modificó el desarrollo del partido.

El seleccionado alemán tomó el control del juego y consiguió transformar en goles su reacción. Con dos conquistas consecutivas, Alemania logró empatar el encuentro y llevó nuevamente el marcador a una situación de absoluta paridad.

El 2-2 obligó a Las Leonas a afrontar los minutos finales con la necesidad de recuperar el dominio y buscar una nueva diferencia antes del pitazo definitivo.

El gol decisivo llegó a cinco minutos del final

Cuando restaban cinco minutos para el final, Agustina Gorzelany volvió a aparecer para darle a la Argentina el triunfo.

La jugadora convirtió nuevamente, esta vez mediante un potente remate de córner corto, y estableció el 3-2 definitivo.

La conquista llegó en el momento más importante del partido. Después de haber conseguido una ventaja de dos goles y de observar cómo Alemania lograba recuperarse hasta alcanzar el empate, Las Leonas encontraron en Gorzelany la respuesta necesaria para volver a ponerse al frente y conservar la diferencia hasta el cierre.

El marcador final reflejó un encuentro intenso y parejo, en el que el seleccionado argentino logró sobreponerse a la reacción alemana y quedarse con tres puntos fundamentales para sus aspiraciones en el Mundial.

Un escenario favorable para la clasificación

La victoria frente a Alemania modificó favorablemente la situación de Las Leonas en el Grupo B. Luego del empate 1-1 ante Estados Unidos en la primera fecha, el triunfo permitió al seleccionado nacional ubicarse en la parte alta de la tabla y quedar con la clasificación a la siguiente ronda casi asegurada.

El conjunto argentino todavía deberá afrontar el cierre de la fase de grupos, pero llegará a ese compromiso después de haber conseguido el resultado que buscaba frente a uno de los rivales de la zona.

Escocia, el último desafío de la fase de grupos

El cierre de la fase de grupos será este miércoles 19 de agosto a las 6:00, hora de la Argentina, cuando Las Leonas se enfrenten a Escocia. El partido representará el último compromiso de la primera etapa del torneo y será una nueva oportunidad para que el seleccionado argentino complete su recorrido dentro del Grupo B con el objetivo de avanzar en la competencia.

El encuentro podrá verse en vivo por ESPN y la plataforma Disney+, permitiendo seguir el desenlace de esta primera instancia del Mundial y conocer la posición definitiva de Las Leonas antes de la siguiente ronda.

Después del empate inicial y de la victoria frente a Alemania, el seleccionado nacional afrontará este último partido con un escenario favorable y con la clasificación casi abrochada.

Un Mundial que se extiende hasta el 29 de agosto

El Mundial de hockey 2026 comenzó el sábado 15 de agosto y continuará hasta el 29 de agosto, jornada en la que se disputará la gran final.

El partido decisivo tendrá como escenario el Wagener Stadium de Ámsterdam, donde se conocerá a las nuevas campeonas del mundo. La competencia reúne a las mejores selecciones del planeta, y Las Leonas buscarán avanzar en el torneo para volver a ser protagonistas en una cita internacional de máxima relevancia.

La victoria ante Alemania representa, en ese camino, un paso de enorme importancia. El seleccionado argentino logró recuperarse después del empate ante Estados Unidos, consiguió una ventaja de dos goles, soportó la reacción alemana y encontró en los últimos minutos la definición que necesitaba.

Con el 3-2 definitivo, Las Leonas quedaron en una posición favorable dentro del Grupo B y se acercaron a la clasificación. Ahora, el próximo objetivo será completar la fase de grupos ante Escocia y sostener el protagonismo conseguido en las dos primeras fechas.