Copa Sudamericana: con la salida de Paredes, Enner Valencia podría debutar ante Recoleta

Boca ya tiene la mirada puesta en la revancha ante Recoleta por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se prepara para viajar a Asunción con una ventaja de 3-1 obtenida en el encuentro de ida y con el objetivo de asegurar su clasificación a los cuartos de final.

Entre las principales novedades de la convocatoria aparece Enner Valencia, quien fue citado por primera vez desde su llegada y podría hacer su debut oficial con la camiseta del Xeneize.

El delantero ecuatoriano utilizará la camiseta número 30, que anteriormente pertenecía a Tomás Belmonte. Su presencia en la lista abre la posibilidad de que tenga sus primeros minutos en un partido oficial con Boca, justamente en una instancia decisiva de la competencia internacional.

La convocatoria también presenta los regresos de Milton Giménez y Williams Alarcón, quienes vuelven a ser citados en un contexto marcado por varias bajas importantes dentro del plantel.

Tres bajas obligan a rearmar el equipo

Arruabarrena deberá modificar el equipo principalmente por la ausencia de Leandro Paredes, capitán de Boca, quien no viajará a Paraguay debido a una inflamación en el isquiotibial izquierdo.

A la baja del mediocampista se agregan las de Leandro Lozano y Marco Pellegrino, por lo que el entrenador tendrá que resolver distintas variantes tanto en la mitad de la cancha como en la defensa. Lozano presenta una dolencia similar, aunque en la pierna derecha, mientras que Pellegrino tendría un desgarro, situación que demandaría una recuperación más prolongada.

La incógnita está en el mediocampo

La principal duda de Arruabarrena se concentra en el mediocampo, especialmente por la ausencia del capitán. Si el entrenador decide mantener el esquema utilizado hasta el momento, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech aparecen como los principales candidatos para ocupar el lugar que deja Paredes.

Sin embargo, existe otra posibilidad. Si el Vasco opta por cambiar el sistema y buscar un equipo con mayor perfil ofensivo, Miguel Merentiel o Sebastián Villa podrían incorporarse a la delantera. La decisión será determinante para definir la estructura que Boca presentará ante Recoleta, en un encuentro en el que el conjunto argentino llega con una ventaja importante, pero todavía debe completar la serie.

En la defensa también habrá modificaciones. Ayrton Costa sería el reemplazante de Pellegrino, mientras que Dylan Gorosito aparece como la alternativa para ocupar el puesto que deja Lozano.

Boca llega con ventaja de la ida

El Xeneize afrontará la revancha después de empatar 1-1 ante Platense, por la quinta fecha del Torneo Clausura. Para ese encuentro, Arruabarrena decidió mantener a varios de sus habituales titulares. Sin embargo, el equipo terminó pagando el desgaste con las lesiones de Paredes, Lozano y Pellegrino, tres futbolistas que ahora no estarán disponibles para el partido internacional.

La situación obliga a Boca a realizar modificaciones justo cuando se encuentra ante un partido decisivo para sus aspiraciones en la Copa Sudamericana.

La ventaja que consiguió en el encuentro de ida le permite afrontar la revancha con un resultado favorable. En aquella primera presentación ante Recoleta, Boca se impuso 3-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó. El conjunto paraguayo fue el primero en ponerse en ventaja, pero Boca consiguió reaccionar y dio vuelta el resultado. En esa remontada también tuvieron incidencia las expulsiones de Wilfrido Báez y Dairon Mosquera, quienes no podrán estar disponibles para la revancha.

Recoleta busca dar el gran golpe

Del lado paraguayo, Recoleta llegará a la revancha con la obligación de revertir la desventaja. El equipo viene de perder 2-1 como local ante 2 de Mayo, por el Clausura paraguayo.

Para ese encuentro, Jorge González presentó un equipo alternativo, con la mirada puesta en la revancha frente a Boca. El conjunto paraguayo tampoco podrá contar con Wilfrido Báez y Dairon Mosquera, ambos expulsados durante el partido de ida disputado en Buenos Aires.

La situación deja a Recoleta ante una tarea compleja: deberá remontar el 3-1 sufrido en el primer encuentro y hacerlo en su propia cancha, con dos jugadores que ya no estarán disponibles como consecuencia de las expulsiones.

Una serie que puede marcar la historia de Recoleta

Para Recoleta, la serie ante Boca tiene además un significado especial. El equipo atraviesa un momento histórico porque se trata de su primera participación en la Copa Sudamericana.

Su recorrido en la competencia ya le permitió terminar primero en un grupo que compartió con Santos y San Lorenzo, resultado que lo llevó hasta los octavos de final.

Ahora, el conjunto paraguayo intentará dar un paso todavía mayor: revertir la derrota de la ida y eliminar a uno de los gigantes del continente.

El desafío será intentar transformar el 3-1 de la primera presentación en una oportunidad para avanzar en el torneo, pese a las bajas de Báez y Mosquera y a la derrota sufrida recientemente frente a 2 de Mayo.