Inter Miami ganó un partidazo ante Philadelphia Union, pero preocupa la lesión de Messi

Inter Miami CF derrotó por 5-4 a Philadelphia Union en un encuentro cargado de goles y emociones, aunque la gran preocupación de la noche fue la salida de Lionel Messi por una molestia muscular cuando faltaban 20 minutos para el final.

El partido marcó la última presentación del capitán argentino antes de sumarse a la Selección Argentina de cara al Mundial 2026, que comenzará en las próximas semanas.

El encuentro tuvo un primer tiempo frenético, con siete goles y un desarrollo cambiante. El conjunto de Florida comenzó en desventaja y llegó a estar dos tantos abajo en el marcador, pero logró reaccionar gracias a los dobletes de Luis Suárez y Germán Berterame.

En el complemento, el partido quedó marcado por la salida de Messi, quien pidió el cambio tras sentir una molestia muscular. La situación generó preocupación tanto en Inter Miami como en el cuerpo técnico argentino, teniendo en cuenta la cercanía del debut mundialista.

A pesar de la baja de su principal figura, el equipo rosa logró sostener el resultado y quedarse con una victoria importante en la MLS, que le permite descontarle puntos al líder de la Conferencia Este, Nashville SC.

Antes del inicio del prolongado receso de la liga estadounidense por el Mundial, Inter Miami buscaba cerrar esta etapa en lo más alto de la tabla y ratificar su candidatura al título.

Messi llegaba a este compromiso atravesando un gran momento futbolístico, consolidado como goleador y asistidor de su equipo, además de sostener una destacada racha individual.

El conjunto de Florida se posicionó entre los principales candidatos de la MLS gracias a su poder ofensivo y a una alta efectividad en ataque, mientras que Philadelphia Union atraviesa una realidad opuesta, con una serie de resultados negativos que lo relegaron en la tabla.

La situación física de Messi también es seguida con atención en provincias futboleras como Catamarca, donde la expectativa por el Mundial 2026 crece día a día entre los hinchas argentinos.