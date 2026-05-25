Inter Miami llevó tranquilidad sobre Messi tras la alarma por su salida ante Philadelphia Union

La salida de Lionel Messi en el partido entre Inter Miami CF y Philadelphia Union encendió las alarmas en la Selección Argentina, aunque desde el conjunto estadounidense buscaron llevar tranquilidad respecto al estado físico del capitán albiceleste.

Luego de la victoria de Inter Miami, el entrenador Ángel Hoyos brindó una conferencia de prensa y explicó los motivos por los que Messi pidió el cambio cuando restaban 20 minutos para el final del encuentro.

"No tenemos información todavía, vamos a esperar los resultados de los estudios", señaló en una primera respuesta sobre la situación del delantero rosarino.

Posteriormente, el DT detalló que la salida del futbolista estuvo relacionada con el desgaste físico acumulado durante el partido.

"Es la fatiga. Él estaba cansado y el campo estaba pesado. Ante la duda, preferimos que no arriesgue", expresó el entrenador.

Además, Hoyos indicó que todavía no mantuvo una conversación profunda con Messi sobre la molestia muscular y pidió esperar el resultado de los estudios médicos antes de sacar conclusiones.

La preocupación creció debido a que el encuentro ante Philadelphia Union fue el último compromiso del rosarino con Inter Miami antes de incorporarse a la Selección argentina para disputar el Mundial 2026.

El próximo partido del capitán argentino será el sábado 6 de junio frente a Selección de Honduras, en Estados Unidos, en un amistoso preparatorio para la Copa del Mundo.

Luego del receso de la MLS, Messi se sumará al plantel dirigido por Lionel Scaloni con la mirada puesta en el debut mundialista frente a Selección de Argelia, programado para el 16 de junio en Kansas City.

La situación física del capitán argentino es seguida con atención en todo el país y también en Catamarca, donde crece la expectativa de cara al inicio del Mundial 2026.