Manu La Serna logró en Cali el triunfo más importante de su carrera

El tenista catamarqueño Juan Manuel La Serna consiguió este martes al mediodía la victoria más importante de su carrera profesional, al imponerse en el Challenger 75 de Cali, Colombia, frente al boliviano Hugo, cuarto cabeza de serie del certamen y actual número 118 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

El triunfo adquiere una dimensión especial por la jerarquía del rival, un jugador habitual en los grandes torneos de Grand Slam y que llegó a ocupar el puesto 60 del mundo. La Serna afrontó el compromiso con la exigencia de medirse ante un adversario de alto nivel, en un encuentro que terminó a su favor después de dominar el desarrollo del partido y aprovechar la ventaja conseguida desde el comienzo.

El catamarqueño, ubicado actualmente en el puesto 253 del ranking ATP, mostró determinación para comenzar de la mejor manera su participación en el torneo colombiano. La victoria le permitió avanzar a la siguiente ronda y sumar un resultado destacado en su trayectoria dentro del circuito profesional.

El encuentro también tuvo un componente particular por el antecedente inmediato entre ambos jugadores. La Serna había perdido frente al mismo tenista boliviano en las semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra y, al llegar a Colombia, se encontró con la noticia de que volverían a enfrentarse, esta vez en la primera ronda de Cali.

Lejos de dejarse condicionar por aquella derrota, el argentino salió a disputar el partido con decisión y consiguió rápidamente una ventaja que sostuvo durante el primer parcial. El desenlace, con el abandono del jugador boliviano cuando el marcador del segundo set estaba 2-0, confirmó el avance del catamarqueño en una jornada que quedará entre los resultados más importantes de su carrera.

Del antecedente en Santa Cruz a la revancha en Cali

La historia del partido comenzó antes de que los dos tenistas ingresaran a la cancha. La Serna venía de cruzarse con Hugo en las semifinales del Challenger de Santa Cruz de la Sierra, donde el boliviano se había quedado con la victoria.

El sorteo y la programación del Challenger 75 de Cali volvieron a ponerlos frente a frente en la primera ronda. Para el catamarqueño, el desafío implicaba medirse nuevamente con un jugador de mayor ubicación en el ranking y con experiencia en competencias de máxima exigencia internacional.

La respuesta llegó desde el primer juego. La Serna quebró el servicio de su rival en el comienzo del set inicial, una ventaja que le permitió tomar la iniciativa y afrontar el resto de la manga con confianza. El tenista de Catamarca sostuvo el ritmo y la diferencia hasta cerrar el primer parcial por 6-4, según el desarrollo detallado del encuentro. Ese resultado lo dejó en una posición favorable para afrontar el segundo set, en el que continuó manteniendo la ventaja.

El boliviano no consiguió revertir la situación y, cuando el marcador llegó a 2-0 en favor del argentino en el segundo parcial, abandonó el partido. De esta manera, La Serna selló su clasificación a la siguiente instancia.

Los parciales consignados para el encuentro fueron 6-4 y 2-0, con abandono del jugador de Bolivia. El resultado puso fin al compromiso antes de que pudiera completarse el segundo set, pero llegó después de que el catamarqueño construyera una diferencia desde el inicio y mantuviera el control del marcador.

Un rival de jerarquía en la primera ronda

La importancia del triunfo también se explica por las características del adversario. Hugo, representante de Bolivia, llegó al certamen como cuarto cabeza de serie, con el puesto 118 del ranking ATP y antecedentes que incluyen participaciones habituales en los grandes torneos de Grand Slam.

Además, el boliviano había alcanzado el puesto 60 del escalafón mundial, una referencia que dimensiona el nivel del jugador al que enfrentó La Serna en Cali.

Para el nacido en la capital, ubicado en el puesto 253 del ranking ATP, el partido representaba una oportunidad de medirse con un rival de mayor clasificación y con experiencia en escenarios de relevancia internacional. La victoria adquiere así un valor especial dentro de su recorrido profesional, de acuerdo con la importancia que el propio resultado tuvo para su carrera.

El antecedente de Santa Cruz de la Sierra añadió otro elemento al enfrentamiento. Después de haber caído ante el mismo jugador en las semifinales de aquel Challenger, La Serna debió prepararse para una nueva oportunidad en un contexto distinto, esta vez en la primera ronda del torneo colombiano.

La respuesta fue un comienzo firme, un primer set favorable y una ventaja de 2-0 en el segundo que precedió al abandono del rival. El desenlace le permitió continuar en competencia y mantener su participación en el circuito profesional.

Juan Bautista Torres, el próximo desafío

Tras la clasificación, La Serna ya conoce a su próximo adversario en el Challenger 75 de Cali. En la siguiente ronda se enfrentará al porteño Juan Bautista Torres, quien consiguió avanzar después de derrotar al colombiano D. Zalazar.

El duelo representará una nueva instancia para el tenista catamarqueño, que llegará luego de una victoria de gran relevancia personal y deportiva. El objetivo inmediato será continuar avanzando en el cuadro del torneo, en el que cada partido constituye una nueva exigencia dentro de la competencia.

La participación en Cali forma parte de la continuidad de su calendario profesional. Una vez finalizada su actuación en Colombia, el catamarqueño tiene previsto seguir compitiendo en Guayaquil, Ecuador, durante la semana siguiente.

La actividad de La Serna en Cali no se limita al cuadro individual. El catamarqueño también participará en la prueba de dobles, donde tendrá como compañero a Valerio Aboian. La pareja debutará este miércoles frente a los terceros preclasificados, Carou y Arias, en un compromiso que sumará otra exigencia a la agenda del tenista argentino.