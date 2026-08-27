Julián Álvarez, ausente por segundo día: crece la tensión con el Atlético de Madrid

La ausencia de Julián Álvarez volvió a generar incertidumbre en el Atlético de Madrid. El delantero argentino se perdió por segundo día consecutivo los trabajos grupales del equipo en el predio de la Ciudad Deportiva de Majadahonda, al aducir un cuadro de indisposición física, en un contexto marcado además por el conflicto que rodea su futuro en la institución madrileña.

La situación de la "Araña" adquiere una dimensión especial por el momento que atraviesa el club y por los episodios ocurridos durante el último encuentro del Atlético. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la segunda ausencia consecutiva del atacante se produjo después del clima de tensión vivido en el estadio Metropolitano durante la igualdad 2-2 ante el Villarreal.

En aquel compromiso, Julián Álvarez ingresó en el tramo final del partido y fue blanco de reprobaciones y silbidos por parte de la parcialidad colchonera. La situación no terminó allí, ya que, una vez finalizado el encuentro, el campeón del mundo con la Selección argentina no participó de la habitual caminata de agradecimiento en el terreno de juego y decidió dirigirse de manera inmediata hacia la zona de vestuarios.

Ahora, la nueva ausencia en los entrenamientos incrementó las dudas sobre su situación y abrió interrogantes respecto de su disponibilidad para el próximo compromiso del conjunto dirigido por Diego Simeone.

Dos días sin entrenamientos grupales

Julián Álvarez volvió a ausentarse de las prácticas grupales del Atlético de Madrid, en una segunda jornada consecutiva sin participar de los trabajos junto al resto del plantel. La razón informada para su ausencia es una indisposición física, aunque el episodio se desarrolla en medio del conflicto existente por el futuro del delantero y las distintas posiciones en torno a una posible salida del club.

La situación genera un contratiempo para el cuerpo técnico, que se encuentra en plena planificación de los próximos compromisos y debe definir tanto la formación inicial como las alternativas que tendrá disponibles en el banco de suplentes.

La segunda ausencia consecutiva se suma así a un escenario ya atravesado por la incertidumbre.

El tenso clima tras el empate con Villarreal

El último partido del Atlético de Madrid ante Villarreal dejó un clima complejo alrededor del delantero argentino. El encuentro terminó 2-2 y Julián Álvarez ingresó durante el tramo final del compromiso.

Durante su participación, el atacante fue objeto de silbidos y reprobaciones por parte de un sector de la parcialidad colchonera. Al finalizar el encuentro, se produjo otro episodio que llamó la atención. El delantero no se sumó a la habitual caminata de agradecimiento sobre el campo de juego y optó por retirarse directamente hacia la zona de vestuarios.

Estos hechos ocurrieron antes de que Álvarez se ausentara durante dos jornadas consecutivas de los entrenamientos grupales en Majadahonda.

La preocupación de Diego Simeone

La situación representa un problema para Diego Simeone, quien debe preparar al equipo para el compromiso de este fin de semana frente al Sevilla, en condición de visitante.

El encuentro se disputará en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, y por el momento no está confirmada la presencia de Julián Álvarez entre los jugadores convocados. El director técnico argentino se encuentra planificando tanto la formación como el banco de suplentes para ese compromiso, pero la ausencia del delantero de las últimas prácticas genera dudas sobre la disponibilidad del atacante.

El conflicto por su futuro

El trasfondo de la situación continúa vinculado al conflicto entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid en torno a su futuro.

Según la información disponible, el atacante tiene intenciones de emigrar, mientras que la dirigencia rojiblanca mantiene sus propias pretensiones respecto de una eventual negociación. En ese escenario, el Barcelona sostiene su deseo de incorporar al delantero argentino antes del cierre del mercado de pases. Sin embargo, las autoridades del Atlético de Madrid ratificaron que no darán el brazo a torcer en ninguna negociación con el club catalán.

De este modo, la situación deportiva se entrecruza con las conversaciones y diferencias vinculadas al futuro del futbolista, mientras el delantero permanece alejado de los trabajos grupales por segundo día consecutivo.

Un contrato hasta 2030 y una cláusula millonaria

Julián Álvarez mantiene un vínculo de larga duración con la institución colchonera. Su contrato con el Atlético de Madrid se extiende hasta junio de 2030.

El acuerdo fue firmado en 2024, cuando el delantero fue adquirido al Manchester City por un período de seis temporadas. Además, la ficha del atacante contempla una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra que forma parte de las condiciones contractuales que rodean cualquier eventual salida del jugador.

Los principales datos de su situación contractual son: