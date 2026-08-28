Julián Álvarez faltó por tercer día al entrenamiento del Atlético de Madrid

Julián Álvarez volvió a ausentarse de los entrenamientos del Atlético de Madrid y, por tercera jornada consecutiva, no formó parte de las prácticas grupales del equipo en la Ciudad Deportiva de Majadahonda. El delantero argentino argumentó un cuadro de "indisposición", situación que lo dejará fuera del encuentro ante el Sevilla, correspondiente a la tercera fecha del certamen español.

La ausencia del atacante representa un nuevo elemento dentro de un escenario que reúne cuestiones deportivas y una creciente tensión en torno a su futuro. Álvarez no participó de ninguna de las prácticas semanales desde el empate 2-2 frente al Villarreal, disputado en el estadio Wanda Metropolitano.

En ese partido, el exjugador de River Plate ingresó desde el banco de suplentes y debió afrontar muestras de descontento provenientes de la tribuna colchonera. Tras el pitazo final, el cordobés se retiró directamente hacia el vestuario y no se sumó al saludo del resto del plantel, en una situación que marcó un evidente distanciamiento con parte de la parcialidad madrileña.

Ahora, con su tercera ausencia consecutiva de los entrenamientos, el delantero argentino no estará disponible para el próximo compromiso y el panorama se vuelve aún más complejo para el cuerpo técnico encabezado por Diego Simeone.

Tres jornadas sin entrenarse con el grupo

La ausencia de Julián Álvarez se extendió durante toda la semana posterior al partido frente al Villarreal. El delantero argentino no formó parte de las prácticas grupales desarrolladas en la Ciudad Deportiva de Majadahonda y justificó su situación a partir de una indisposición física.

De acuerdo con la información disponible, el atacante no participó de ninguno de los entrenamientos semanales posteriores al empate por 2-2 ante el Villarreal. La situación se presenta a tan solo un día del encuentro correspondiente a la tercera fecha del certamen español, en el que el Atlético de Madrid deberá enfrentar al Sevilla.

La baja de Álvarez se suma a otros inconvenientes que afectan al plantel y obliga a Simeone a analizar alternativas para reorganizar el ataque.

Un problema para Simeone en la ofensiva

La ausencia del delantero argentino representa un importante problema deportivo para el entrenador. El Atlético de Madrid también deberá afrontar la situación física del delantero noruego Alexander Sørloth, quien arrastra una lesión muscular.

Con Sørloth afectado por esa lesión y Julián Álvarez fuera de la convocatoria por su indisposición, Diego Simeone deberá improvisar esquemas y explorar alternativas inéditas en la línea ofensiva. La situación deja al entrenador con menos variantes para conformar el ataque en un encuentro que se disputará apenas un día después de la tercera ausencia consecutiva del argentino en las prácticas.

La falta de dos opciones importantes en el frente de ataque modifica la planificación del equipo para el próximo compromiso del torneo español.

El antecedente del empate ante Villarreal

El último partido de Julián Álvarez con el Atlético de Madrid fue el empate 2-2 frente al Villarreal, en el estadio Wanda Metropolitano. En aquel encuentro, el delantero comenzó entre los suplentes e ingresó desde el banco. Durante su participación, debió soportar expresiones de descontento provenientes de la tribuna colchonera.

La situación continuó después del final del partido. Tras el pitazo final, el futbolista se retiró directamente hacia el vestuario y no participó del saludo junto al resto de sus compañeros.

Ese episodio marcó un distanciamiento evidente entre el delantero cordobés y parte de la parcialidad madrileña, en un contexto que posteriormente se vio atravesado por sus reiteradas ausencias en los entrenamientos.

Un futuro rodeado de tensión y negociaciones

El escenario deportivo se desarrolla en paralelo a una situación compleja entre Julián Álvarez y la dirigencia del Atlético de Madrid. El clima entre el campeón del mundo y los responsables del club colchonero se encuentra en un estado crítico, luego de la manifestación del atacante de intención de cambiar de equipo.

En ese marco, cobraron fuerza las gestiones públicas del Barcelona para intentar concretar su fichaje antes del cierre de la ventana de transferencias. La intención del club catalán fue ratificada públicamente por su presidente, Joan Laporta, mientras el futuro del delantero argentino continúa siendo objeto de negociaciones y versiones.

Sin embargo, la postura de la dirigencia del Atlético de Madrid se mantiene firme. Desde el club madrileño calificaron las negociaciones como "imposibles" y se amparan en el contrato que Julián Álvarez mantiene vigente hasta junio de 2030.

El vínculo contempla además una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, un elemento central en la posición adoptada por la institución para frenar cualquier eventual negociación.

Suspenso hasta el cierre del mercado

La tercera ausencia consecutiva de Julián Álvarez en los entrenamientos del Atlético de Madrid confirma su baja para el partido ante el Sevilla y profundiza un panorama que mantiene en vilo al club madrileño. Por un lado, Diego Simeone deberá resolver un problema inmediato en la conformación de su ataque, condicionado tanto por la indisposición del delantero argentino como por la lesión muscular de Alexander Sørloth.

Por otro, la situación del campeón del mundo se encuentra atravesada por el distanciamiento con parte de la afición y por las negociaciones que buscan definir su continuidad.

El Barcelona mantiene gestiones públicas para concretar su incorporación antes del cierre de la ventana de transferencias, mientras que la dirigencia del Atlético de Madrid considera las negociaciones "imposibles" y sostiene su posición en el contrato vigente hasta junio de 2030, con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

En ese escenario, el futuro de Julián Álvarez promete mantener el suspenso hasta el último minuto del mercado de pases, mientras el delantero argentino se prepara para atravesar un nuevo compromiso del Atlético desde afuera del campo de juego.