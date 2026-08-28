Ponzio dirigió su primera práctica como DT de River y ya prepara el partido ante Banfield

El entrenador Leonardo Ponzio dirigió su primer entrenamiento desde haber sido seleccionado para hacerse cargo de la Primera de River, durante la jornada de este jueves.

El rosarino de 44 años encabezó la práctica en el predio de Cantilo, en el que por primera vez se puso al mando de un plantel en el que tiene varios excompañeros, al haber tenido un largo ciclo como futbolista en el club.

Su debut como director técnico se dará durante las primeras horas de la tarde de este domingo 30 de agosto, cuando el "Millonario" visite a Banfield desde las 15:00, con público de ambas parcialidades.

Leonardo Ponzio se estrena en una posición nueva para él, en la que incluso había declarado que no se imaginaba cuando todavía era futbolista profesional, al ser confirmado como el entrenador de River en el segundo semestre del año.

Miembro de la Secretaría Técnica de la institución, Ponzio mantenía una relación cercana con la mayor parte del plantel profesional, al haber sido compañero de algunos futbolistas y oficiar como nexo entre Primera y Reserva, por lo que tuvo vinculación con gran parte de los futbolistas.

Además, el dirigente que ahora será entrenador interino fue uno de los pocos que se acercó a visitar a los jugadores apartados por el club que aún se entrenan en el predio de Cantilo, entre los que estaban el defensor Germán Pezzella y el delantero Maximiliano Salas, entre otros.

Mientras que el plan inicial indicaba que el entrenamiento sería en el estadio Monumental, el estado del campo de juego durante el partido ante Independiente Santa Fe de Colombia, especialmente del punto del penal en el que se llevó a cabo la tanda decisiva, llevó a cambiar la decisión y realizar la práctica en el mencionado terreno de Cantilo.

Allí, los jugadores recibieron una charla y tuvieron un entrenamiento de baja intensidad, para luego marcharse del predio en combis hacia River Camp, donde tenían estacionados sus autos, ya que el campo de deportes auxiliar sigue en construcción y aún no tiene duchas.

Acompañado por Marcelo Escudero, DT de la Reserva, como ayudante de campo, Ponzio será el entrenador del "Millonario" hasta fin de año, con opción de renovar por un año más en caso de que consiga resultados satisfactorios.

Leonardo Ponzio tendrá otro entrenamiento durante el próximo viernes 28 de agosto en el que ya deberá empezar a configurar el equipo titular con el que visitará al "Taladro", este domingo 30 en el estadio Florencio Sola.