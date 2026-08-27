Estudiantes venció a Barracas Central y avanzó a los cuartos de la Copa Argentina

Estudiantes jugó un gran partido, en el que tuvo una nutrida cantidad de llegadas de peligro, y derrotó por 3-1 a Barracas Central por los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

En un partido disputado en el estadio Norberto Tomaghello, los goles del local fueron convertidos por el defensor Kevin Jappert, en contra y a los 39 minutos del primer tiempo; el volante Baltasar Rodríguez, a los cinco del segundo tiempo; y el delantero Guido Carrillo, a los 42, mientras que el atacante Norberto Briasco descontó a los 38 del complemento.

Con el triunfo, el "Pincha" sigue en camino de ganar su segunda Copa Argentina, habiendo sido el campeón de la edición 2023, y clasificó a los cuartos de final, instancia en la que se deberá medir al ganador entre Platense e Instituto, por un lugar en la semifinal.

La primera llegada del partido fue de Barracas, a los 17 minutos, con un centro desde la izquierda del lateral Rodrigo Insúa para el cabezazo del delantero Norberto Briasco, que dio en el segundo palo y se fue.

En 22 minutos llegó la polémica, ya que Estudiantes abría el marcador luego de una jugada colectiva excepcional y el remate de primera de Baltasar Rodríguez, aunque el tanto fue anulado a instancias del VAR por un leve contacto del defensor Santiago Núñez sobre un rival, en el inicio de la jugada.

En 39 minutos, una pelota larga habilitó al delantero Joaquín Correa, quien asistió al carrilero Eros Mancuso para que cruce un centro atrás, empujado al gol por el jugador menos esperado: el defensor Kevin Jappert cerró apurado, a pesar de estar libre, y mandó la pelota contra su propio arco.

El "Guapo" tuvo el primer acercamiento del complemento con una fórmula similar, en el segundo minuto y con un nuevo desborde y centro de Insúa por izquierda, para que el delantero Facundo Bruera defina desde el piso, aunque una reacción excelente del arquero Fernando Muslera impidió el gol.

A los cinco minutos, un centro atrás desde la izquierda del extremo Joaquín Tobio Burgos le llegó a Baltasar Rodríguez, cuya definición tuvo un bloqueo que descolocó al guardameta rival y se transformó en el 2-0.

Ocho minutos más tarde, Tobio Burgos quedó mano a mano con el arquero Marcelo Miño, que pudo meter un buen manotazo con la izquierda para despejar el peligro.

En 22 minutos, el enganche Gonzalo Maroni recibió libre de marca por el segundo palo, pero demoró la definición, por lo que Muslera tuvo tiempo de recuperar terreno, abrir los brazos y detener su remate desde el área chica.

Cuando iban 38 minutos, el delantero Norberto Briasco trabó y ganó en una jugada individual por el costado izquierdo e incluso se llevó la pelota con la mano antes de convertir el gol del descuento, aunque esta vez el VAR decidió no actuar.

Cuatro minutos más tarde, un centro al primer palo del defensor Eric Meza habilitó el frentazo goleador de Carrillo, que puso la pelota contra el poste izquierdo de Miño para un 3-1 que cerró el partido.