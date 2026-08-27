Confirmado: quién es el técnico argentino que dirigirá a Messi en el Inter Miami

La institución norteamericana ha sellado un acuerdo definitivo para incorporar al estrategan rosarino Cristian "Kily" González como el nuevo director técnico del primer equipo. El convenio contractual estipula un vínculo por el plazo de un año para asumir el mando táctico del capitán del conjunto "Albiceleste", Lionel Messi. La formalización del vínculo se oficializará en las próximas horas a través de los canales de comunicación institucionales y las redes sociales de la entidad.

Esta designación representa un hito fundamental en la trayectoria profesional del entrenador, ya que marcará su primera experiencia en el exterior. El estratega llega para suceder en el cargo a Ángel Guillermo Hoyos, quien había asumido las riendas del plantel de manera interina durante el mes de abril de este año. Dicho interinato se originó tras la salida sorpresiva de Javier Mascherano, un predecesor ilustre que supo consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) durante la temporada anterior. No obstante las expectativas iniciales y el buen manejo evidenciado con una mejora notable en el equipo, la directiva ha optado por un cambio de timón ante la urgencia de resultados.

La crisis deportiva y el peso de las estadísticas recientes

El conjunto conocido popularmente como las "Garzas" atraviesa un presente complejo en el plano competitivo, marcado por un inicio muy flojo en la segunda etapa de la temporada. La dinámica negativa se refleja de manera categórica en sus presentaciones más recientes, acumulando una preocupante seguidilla de cuatro derrotas y un empate en el medio durante los últimos cinco partidos oficiales disputados.

Dentro de este contexto adverso, el rendimiento individual de la gran figura del equipo y capitán de la selección argentina, Lionel Messi, ha intentado sostener el goleo colectivo. El astro rosarino logró convertir 2 goles y dar una asistencia en dicho tramo de encuentros. Sin embargo, este aporte ofensivo individual resultó insuficiente para evitar los reveses colectivos, quedando además afuera en la primera ronda de la Leagues Cup, un golpe duro para las aspiraciones internacionales de la franquicia.

El reencuentro de dos viejos conocidos de la Albiceleste

La llegada del nuevo conductor táctico no solo reconfigura el aspecto estratégico del equipo, sino que también propicia un reencuentro generacional de alto voltaje simbólico dentro del fútbol argentino. Las trayectorias de Cristian "Kily" González y Lionel Messi convergen nuevamente bajo el mismo escudo, reviviendo memorias de su etapa compartida vistiendo la camiseta nacional.

Ambos protagonistas se cruzaron por última vez dentro de un campo de juego como titulares en el marco de una convocatoria oficial de la selección argentina en octubre de 2005. Aquel combinado nacional, que era comandado por José Pékerman, se impuso con una victoria solvente por 2-0 ante Perú en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa Mundial 2006 en Alemania. Dos décadas después de compartir aquellas batallas en el césped, los destinos de ambos se cruzan en el fútbol norteamericano con roles completamente diferentes.

El recorrido y la trayectoria previa del flamante entrenador

Para comprender la magnitud del desafío que afronta el técnico rosarino en el fútbol estadounidense, resulta indispensable repasar los hitos y los pasos previos que han definido su carrera en los banquillos desde su debut en la máxima categoría:

Inicios en Rosario Central (2020): Su estreno absoluto como director técnico principal se produjo al mando del club rosarino, marcando el punto de partida de su carrera en la conducción táctica.

Gestión en Unión de Santa Fe (2023-2024): Cumplió una labor destacada logrando la permanencia del equipo en la Primera División durante 2023, para luego consolidar el proyecto deportivo al año siguiente clasificándolo a la Copa Sudamericana.

Breve paso por Platense (2025): Su experiencia más reciente en el fútbol argentino transcurrió en la institución de Vicente López, donde asumió en junio de 2025 y fue destituido cuatro meses después, en octubre.