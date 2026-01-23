Kasparov volvió a bautizar a Faustino Oro tras otra actuación brillante: ¿cómo lo apodó?

Faustino Oro continúa escribiendo capítulos extraordinarios en su todavía breve, pero vertiginosa, carrera ajedrecística. El joven argentino de 12 años completó en las últimas horas una de sus actuaciones más destacadas en el torneo Challengers del 88° Festival de Ajedrez Tata Steel, que se disputa en Wijk Aan Zee, Países Bajos, y volvió a quedar en el centro de la escena internacional tras recibir un nuevo reconocimiento simbólico de Garry Kasparov, una de las máximas leyendas de la historia del ajedrez.

La actuación de Oro se produjo en el marco de la quinta ronda del certamen, donde venció con autoridad a la prodigio china Miaoyi Lu, de 15 años, actual número uno del mundo entre las menores de 20 años y ubicada en el puesto 28 del ranking femenino de la FIDE. Su desempeño no solo lo catapultó a la cima de la tabla, sino que también provocó una ola de elogios en redes sociales y en el circuito especializado.

Entre esas reacciones se destacó la de Kasparov, ex campeón mundial y considerado por muchos como el mejor ajedrecista de todos los tiempos. A través de su cuenta oficial en X, seguida por más de un millón de personas, el histórico jugador azerbaiyano de 62 años escribió un mensaje tan breve como contundente: "Chessi". El apodo combina la palabra "Chess" (ajedrez en inglés) con la inconfundible referencia a Lionel Messi, reforzando la comparación que desde hace tiempo acompaña al joven argentino. No es la primera vez que Kasparov utiliza ese sobrenombre: ya lo había hecho en 2024, cuando Oro se convirtió en el maestro internacional más joven de la historia.

El comentario de Kasparov citó un posteo del sitio especializado Chess24, que resaltaba la evolución del argentino en el torneo: "El año pasado, Faustino Oro, de 11 años, anotó 3,5 puntos en 13 rondas. ¡Este año, con 12 años, ha empezado con 4 puntos en 5 rondas!".

Un presente excepcional y elogios de Carlsen

El inicio de 2026 ya había marcado otro hito para Faustino Oro. En Noruega, fue distinguido como Chess Kid del año por un sitio especializado y compartió un evento con el actual número uno del mundo, el noruego Magnus Carlsen, quien no escatimó elogios hacia el argentino. "He llegado a apreciar a Messi cada vez más, pero creo que Faustino es mucho mejor a los 12 años que Messi a los 12 años. Un día, Messi tendrá suerte de ser comparado contigo", expresó Carlsen, en una frase que rápidamente se viralizó.

Mientras el torneo atraviesa una pausa estratégica, el niño argentino ya se consolidó como uno de los principales protagonistas del Challengers. Con una performance estimada en 2760 puntos, Oro se posiciona al nivel de la élite mundial y comparte la cima de la tabla con la azerbaiyana Aydin Suleymanli y el estadounidense Andy Woodward, todos con 4 puntos.

Una victoria de alto nivel técnico

El triunfo ante Miaoyi Lu fue uno de los encuentros más esperados de la jornada. La partida, disputada en el De Moriaan Center, se resolvió tras 27 jugadas en una Apertura Cuatro Caballos, con Oro conduciendo las piezas negras. El argentino logró imponerse luego de una serie precisa de decisiones estratégicas y sacrificios de calidad, que llevaron a su rival a abandonar.

Según los análisis de los motores informáticos, el nivel de precisión de Faustino fue excepcional: alcanzó un 95,7%, una cifra sobresaliente incluso para los estándares más altos del ajedrez internacional. Si bien la partida se tornó compleja cuando Lu introdujo una novedad táctica en la octava jugada, una imprecisión de la china en la jugada 13 permitió a Oro encadenar seis movimientos consecutivos de gran exactitud, tomar el control del tablero y forzar errores decisivos.

El historial reciente entre ambos también favorece al argentino, que ya había derrotado a Lu en el Tata Steel 2025 y en el Magistral Leyendas y Prodigios de Madrid.

Tabla, proyección y lo que viene

Con este resultado, Faustino Oro suma 4 puntos, superando ampliamente los 3,5 que había conseguido en las 13 rondas del torneo en 2025. Además, incrementó su Elo en 15 unidades, alcanzando los 2531 puntos. Restan ocho jornadas para el cierre del certamen, y el argentino aparece como firme candidato al título.

La tabla general muestra a Suleymanli (Azerbaiyán), Oro (Argentina) y Woodward (Estados Unidos) en la cima con 4 puntos; les siguen Maurizzi (Francia) y Yip (Estados Unidos) con 3,5, y un nutrido grupo detrás.

Tras la jornada de descanso, la competencia se reanudará el viernes, cuando Faustino Oro conducirá las piezas blancas frente al neerlandés Max Warmerdam, economista y bicampeón nacional de 25 años. Nacido en octubre de 2013 y formado ajedrecísticamente durante la pandemia, el joven de San Cristóbal continúa sorprendiendo al mundo y consolidando un presente que ya lo ubica entre los nombres más prometedores del ajedrez internacional.

