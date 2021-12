Kun Agüero: Sería lindo viajar con la Selección a Qatar

Aunque los rumores precipitaron el anuncio, la imagen del Kun Agüero confirmando entre lágrimas su retiro del fútbol profesional dio la vuelta al mundo. “Es un momento muy duro. Lo primero es mi salud y ya saben por qué he tomado esta decisión. Así que estuve en buenas manos de los médicos, que han optado por la mejor decisión para mí y era dejar de jugar”, dijo el delantero en una de las tribunas del Camp Nou, el último estadio donde anotó un gol en su carrera.

Después de la presentación en la que confirmó su alejamiento del deporte a los 33 años, el ahora ex futbolista dejó Barcelona y viajó a la Argentina junto a su novia Sofía Calzetti para pasar las fiestas de fin de año con el resto de su familia. Una vez que llegó al aeropuerto de Ezeiza, el Kun fue interceptado por un periodista de TN. “Vine a pasar la Navidad, vengo de vacaciones”, fue lo primero que dijo el máximo goleador en la historia del Manchester City.

Al ser consultado sobre su enfermedad, Agüero prefiero no responder sobre este tema y le pidió al cronista hablar de su futuro y reiteró. “Voy a disfrutar, voy a pasar la Navidad con mi familia y después veré qué hacer. No tengo pensado nada”, expresó el jugador que nació en las divisiones inferiores de Independiente.

Mientras iba caminando hacia la camioneta que lo esperaba para salir de la zona, Agüero también se refirió a un posible futuro ligado a la selección argentina. “Sí, obvio, siempre es lindo”, contestó cuando le preguntaron sobre si le gustaría seguir ligado al equipo de cara a un 2022 que tendrá el Mundial de Qatar a finales del año.

“Todavía no lo tengo pensado, pero siempre voy a estar acompañando a la Selección”, agregó Agüero antes de retirarse.

Hay que recordar que el Kun llegó a disputar sólo cinco encuentros oficiales con la camiseta del Barcelona y fue titular en dos ocasiones: contra Rayo Vallecano y en el fatídico partido ante Alavés. En ese duelo, que se disputó el 30 de octubre en el Camp Nou, fue cuando debió pedir el cambio a los 38 minutos por un dolor en el pecho que luego se confirmó que era el síntoma producto de una arritmia.

En su paso por el equipo catalán, el tercer goleador histórico de la selección argentina, anotó un gol: fue en el clásico ante Real Madrid que quedó para los Merengues por 2-1.

“Las primeras dos semanas fueron duras. Los médicos me dijeron que lo mejor era no seguir, y ahí me empecé a mentalizar. No fue fácil. Lo fui procesando. Cuando me dijeron que ya era definitivo tardé unos días más en procesarlo, pero cuando pasaron los días seguía con esperanzas. Luego lo pensé en frío”, dijo en el anunció del que fueron parte sus compañeros y en el que también participó Pep Guardiola.

Al igual que lo mencionó en su regresó a su país natal, el Kun aclaró que su futuro todavía es incierto. “Voy a seguir vinculado al fútbol, eso seguro. Ahora voy a poder disfrutar un poco más de la vida”. Y luego, añadió: “Ahora voy a estar tranquilo, no voy a hacer nada por un tiempo”.

En relación a su próxima etapa, muchos especulan que Agüero podría ser parte de la delegación argentina que viajará a Medio Oriente para disputar la Copa del Mundo. Además, el atacante habría recibido una oferta del Manchester City para ser embajador del club en el mundo y también hay que destacar que el Kun se convirtió en un fanático y empresario del mundo gamer. Tiene su propio equipo de eSports y generó una gran relación con otros streamers como el español Ibaí Llanos que lo catapultaron como una de las revelación durante la pandemia.