La AFA extenderá una semana el mercado de pases: las razones

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió extender por una semana el mercado de pases de verano, una decisión que modifica la planificación deportiva de los clubes y que tendrá impacto directo en el arranque de la competencia oficial. De este modo, el plazo para realizar incorporaciones, que originalmente vencía este martes 20 de enero, se postergará hasta el martes 27, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

Si bien la determinación aún aguarda confirmación formal, la medida ya comenzó a ser considerada por los equipos de Primera División, que ahora dispondrán de siete días adicionales para cerrar negociaciones, inscribir refuerzos y resolver salidas pendientes. La particularidad del cambio radica en que el libro de pases permanecerá abierto una vez iniciado el Torneo Apertura, cuya primera fecha está programada para este jueves 22 de enero.

De esta manera, el certamen comenzará con un escenario inusual: la primera jornada se disputará con negociaciones todavía en curso, una situación que podría derivar en movimientos de último momento, incorporaciones sobre la hora y planteles que se terminen de definir ya con la competencia en marcha. En un contexto de presupuestos ajustados y negociaciones complejas, la prórroga aparece como una herramienta clave para varios clubes.

Desde la AFA explican que la extensión busca dar mayor margen a las instituciones para completar sus planteles, en especial en un mercado atravesado por dificultades económicas, demoras en transferencias y operaciones condicionadas por el contexto financiero. La superposición con el inicio del torneo, si bien no es habitual, ya tuvo antecedentes en temporadas anteriores y vuelve a ponerse en práctica ante la demanda de los propios clubes.

No obstante, la decisión no modifica el régimen de transferencias internacionales. Se mantendrá vigente la excepción que permite realizar incorporaciones hasta el 21 de marzo en aquellos casos en los que los clubes argentinos vendan o cedan futbolistas al exterior una vez cerrado el mercado local. Esta cláusula continúa siendo una vía habitual para sumar refuerzos en etapas más avanzadas de la temporada.

En este marco, la extensión del plazo representa un alivio para Boca Juniors, que llega a la fecha límite con varias negociaciones abiertas y la necesidad de reforzar sectores clave del equipo. El club de la Ribera afronta el inicio del torneo con urgencias en el armado del plantel y la semana extra podría resultar determinante para cerrar incorporaciones que, de otro modo, hubieran quedado descartadas.

En River Plate, en tanto, la prórroga podría reactivar alguna gestión de último momento si aparece una oportunidad conveniente en estos días adicionales. Si bien el plantel dirigido por Martín Demichelis se encuentra más avanzado en su conformación, la extensión deja abierta la puerta a movimientos estratégicos, tanto en ingresos como en salidas.

La decisión de la AFA, en definitiva, reordena el calendario del mercado de pases y agrega un componente de incertidumbre al inicio del Torneo Apertura. Con los primeros partidos ya en disputa y las negociaciones todavía abiertas, el fútbol argentino volverá a mostrar un escenario dinámico, en el que los refuerzos podrán llegar incluso con la pelota ya en juego.

