La AFA oficializó el reclamo de Vélez contra Boca en la Copa Argentina

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino incluyó formalmente el reclamo de Vélez contra Boca por el partido de Copa Argentina y instó a Boca a tomar conocimiento del mismo y a apelar en un plazo de cinco días.

«Se da vista por el término de cinco días contados desde la fecha de esta resolución, al Club Boca Juniors, debiendo tomar conocimiento y contestar dentro de ese plazo», señalaron desde la AFA, citando además el artículo 36 del código disciplinario.

La controversia entre Vélez y Boca surgió tras la eliminación del Fortín, por penales, en los octavos de final de la Copa Argentina. El conjunto de Liniers reclama formación indebida y solicita que el Xeneize sea eliminado de la competencia, al tiempo que pretende ocupar su lugar en los cuartos de final.

El sábado pasado, Vélez informó que presentó formalmente el reclamo ante la AFA porque Boca incluyó seis jugadores extranjeros en la planilla del partido de la Copa Argentina, cuando el máximo permitido es de cinco.

En el mismo Boletín Oficial, el Tribunal de Disciplina dejó sentado un precedente que no resulta favorable para el Fortín: en el fútbol femenino, Lanús reclamó que Belgrano realizó seis cambios en su duelo, pidiendo que se le otorgue el partido por ganado. Sin embargo, la AFA decidió no modificar el resultado (3-1 para el Pirata) y, en cambio, aplicó una multa económica.