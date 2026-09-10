Preocupación en River por Aníbal Moreno: qué lesión tiene y por qué su vuelta es incierta

El mediocampista Aníbal Moreno volverá a ser baja para River este sábado ante Atlético Tucumán por la novena fecha del Torneo Clausura. El volante central se perdió los dos últimos encuentros contra Banfield e Independiente Rivadavia de Mendoza y en su lugar, Leonardo Ponzio volverá a poner a Fausto Vera.

Con este, serán tres los partidos en los que Aníbal Moreno se ausente por un dolor en la espalda. Esta mañana fue diagnosticado con una discopatía lumbar, una lesión que no le permite tener una fecha de regreso exacta a las canchas.

El último partido que jugó Moreno en River fue el pasado 26 de agosto, en la eliminación ante Independiente Santa Fe por penales en la Copa Sudamericana. Desde el cuerpo médico de River, no dieron plazos para un posible regreso a las canchas del jugador de 27 años.

La lesión está vinculada con el desgaste o la degeneración de los discos intervertebrales de la parte baja de la espalda. El tratamiento se hará mediante tareas de kinesiología y una rehabilitación progresiva. A medida que sea exigido, se evaluará cómo responde y el rumbo de la recuperación.

El próximo partido del "Millonario" tendrá lugar este sábado 12 de septiembre a partir de las 17:30 ante Atlético Tucumán, en el estadio Monumental José Fierro. Para dicho encuentro, Ponzio repetiría los once que utilizó en su estreno y contra la Lepra mendocina.

De esta manera, River formaría con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Fausto Vera, Tomás Galván, Tobías Andrada, Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

Por qué la vuelta de Moreno a River es incierta

Uno de los principales motivos por los que todavía no existe una fecha confirmada es que la recuperación no está determinada únicamente por un calendario. La evolución de Moreno será la que marque cuándo podrá comenzar a acercarse nuevamente a la competencia.

Si responde favorablemente a las cargas de trabajo, podrá avanzar hacia ejercicios de mayor intensidad y posteriormente comenzar el proceso de reinserción futbolística. En cambio, cualquier molestia podría obligar a reducir las exigencias y extender los tiempos.

Por lo pronto, el volante está prácticamente descartado para el partido del sábado frente a Atlético Tucumán, correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. La institución de Núñez deberá esperar para conocer si en los próximos días aparece una evolución que permita acelerar su regreso o si, por el contrario, será necesario mantener el plan actual.

