La dura historia del refuerzo estrella del Real Madrid, Eduardo Camavinga

Es el fichaje estrella del Real Madrid para la temporada 2021/2022 y con apenas 18 años Eduardo Camavinga tiene un historia de vida digna de una película, ya que nació en condiciones muy difíciles, pero gracias al sacrificio de su familia, pudieron escapar de una guerra civil y llegar a Francia en 2003, donde el joven volante empezó su carrera futbolística.

Su numerosa familia huyó de los conflictos en la República Democrática del Congo para refugiarse en Cabinda, una provincia angoleña. Lograron situarse en un campo de refugiados ubicado en Miconje, donde nació Eduardo (10/11/2002), quien tiene cinco hermanos y una hermana.

Al poco tiempo, pudieron emigrar a Francia, donde tuvieron un breve paso por Lille y luego se mudaron a Fougères, una pequeña ciudad de la Bretaña francesa (noroeste).

Con una niñez muy delicada, marcada por las complicaciones y sin tener un techo fijo, Camavinga encontró en la pelota de fútbol su primera gran compañía, pero las prioridades de la familia eran otras, especialmente luego de que su pequeño hogar se quemara cuando él iba en quinto grado de primaria. Lo poco que tenían se redujo a cenizas.

“Mi casa se quemó, pero yo al día siguiente me fui a entrenar porque me ayudó a liberar la mente y no preocuparme. El fútbol siempre me permitió escapar de mi realidad y hoy como profesional puedo darles una mejor vida tras todo lo que vivimos”, declaró Camavinga en una entrevista con la Comisión de Refugiados de las Naciones Unidas.

A los siete años su madre lo inscribió en un club, en el Drapeau-Fougères, donde su padre jugó en el equipo sénior. Se destacó rápido como defensor y centro delantero.

Luego de un lustro fue incorporado por el Stade Rennais, con el que empezó jugando en el equipo B. Finalmente hizo su debut en la Primera, el 6 de abril de 2019, en un encuentro de la Ligue 1 contra el Angers Sporting Club Ouest, cuando sustituyó a M'Baye Niang en el minuto 89. El encuentro finalizó con un resultado de empate a tres. Tenía 16 años y 5 meses.

En la siguiente temporada (2019/2020), ya instalado en el primer equipo, tuvo otro hito. Se convirtió en el jugador más joven en dar un pase de gol en el campeonato francés, en un triunfo ante el PSG, club que luego lo quiso. Contaba con 16 años y 9 meses.

Aquel ejercicio fue el de su consagración, con 25 encuentros de liga disputados. En el siguiente certamen (2020/2021) se consolidó, aunque fue de más a menos, con 35 partidos, un gol y dos asistencias.

En septiembre de 2020 hizo historia en la selección de Francia y se convirtió con 17 años, 9 meses y 29 días en el futbolista más joven en debutar en el equipo mayor de Les Bleus desde 1914. Solamente dos jugadores fueron más precoces que la promesa del Rennes: Julien Verbrugghe, internacional a los 16 años y 10 meses en 1906, y Maurice Gasgiger, que debutó con 17 años y 4 meses en 1914.

En su segunda participación con la selección absoluta francesa, el 7 de octubre de 2020, ya fue titular y marcó su primer tanto, un impresionante gol acrobático que abrió el marcador, en un amistoso contra Ucrania que terminó 7-1.

Mide 1.82 metros y pesa 68 kilos, y hasta ahora fue el patrón del mediocampo del Stade Rennais. Se destaca por sus quites, creación, asistencias y llegadas al área rival. En estos dos años se convirtió en una de las figuras de la Ligue 1.