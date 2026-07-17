La eliminación de Francia desató un fuerte malestar interno: qué pasa con Deschamps

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial 2026 no sólo significó el final del sueño de disputar una nueva final de la Copa del Mundo, sino que también dejó al descubierto un profundo malestar dentro del vestuario del conjunto galo. La derrota por 2-0 frente a España, en el encuentro disputado el martes en el Dallas Stadium, abrió un fuerte debate interno sobre las decisiones adoptadas por el entrenador Didier Deschamps, quien quedó señalado por varios integrantes del plantel.

De acuerdo con la información publicada por L'Equipe, numerosos futbolistas identificaron al seleccionador como uno de los principales responsables de la caída ante el conjunto dirigido por Luis de la Fuente, debido a una serie de determinaciones tácticas que generaron desconcierto antes y durante el desarrollo del partido.

El resultado puso fin a las aspiraciones de una generación que llegaba a esta Copa del Mundo respaldada por los antecedentes de haber sido campeona en Rusia 2018 y subcampeona en Qatar 2022, condición que la ubicaba entre las principales candidatas al título.

Las decisiones de Deschamps y los cuestionamientos

Uno de los principales focos de discusión estuvo relacionado con la decisión de mantener como titular a Aurélien Tchouaméni, pese a los problemas físicos que arrastraba en las jornadas previas al compromiso frente a España.

Según reconstruyó L'Equipe, buena parte del plantel no comprendió por qué Deschamps decidió incluir desde el inicio al mediocampista del Real Madrid, quien llegaba condicionado por una lesión en el aductor sufrida antes del partido correspondiente a los octavos de final frente a Paraguay.

A ese interrogante se sumó otra determinación que tampoco encontró respaldo dentro del grupo: la salida de Adrien Rabiot durante el entretiempo del encuentro. La sustitución sorprendió a varios futbolistas, quienes consideraron que la modificación no respondía al desarrollo del partido y que terminó afectando el funcionamiento del mediocampo.

El propio medio francés resumió el malestar con una frase que reflejó el clima reinante dentro del vestuario: "Algunos jugadores franceses no entendieron ciertas decisiones tomadas por Didier Deschamps contra España (0-2). En concreto, la sustitución de Adrien Rabiot en el descanso y la continuidad de Aurélien Tchouaméni en el once inicial".

Un planteamiento que no cambió durante el partido

El descontento no quedó limitado a las decisiones iniciales del entrenador. Siempre según L'Equipe, el plantel también cuestionó la falta de modificaciones tácticas durante el segundo tiempo, cuando España ya dominaba el desarrollo del encuentro.

Durante esa etapa del partido, Didier Deschamps mantuvo el mismo esquema y únicamente realizó sustituciones de futbolistas, sin alterar el planteamiento general del equipo. Los ingresos fueron los siguientes:

Bradley Barcola por Désiré Doué .

por . Michael Olise por Rayan Cherki .

por . Lucas Digne por Theo Hernández.

A pesar de esas variantes, la estructura táctica permaneció inalterable, situación que incrementó la sensación de que el equipo no encontraba respuestas frente al dominio ejercido por España.

El mediocampo, en el centro del debate

La gestión del mediocampo fue uno de los aspectos más cuestionados tras la eliminación. Además de la continuidad de Aurélien Tchouaméni, el ingreso posterior de Manu Koné también formó parte del análisis interno. El mediocampista cometió una infracción que, según la reconstrucción realizada por el diario francés, pudo haberle significado la expulsión, otra circunstancia que tampoco terminó de convencer al entorno del seleccionado.

Las diferencias de criterio sobre el funcionamiento de esa zona del campo también quedaron reflejadas en las reacciones de algunos referentes del plantel. De acuerdo con L'Equipe, "Kylian Mbappé, apenas minutos después de la derrota contra España (0-2), desató un debate sobre un mediocampo a menudo descoordinado y sus situaciones de uno contra uno que quedaron sin resolver".

El periódico agregó además que Ousmane Dembélé manifestó su descontento por la manera en que el equipo ejercía la presión sobre el rival.

"Ousmane Dembélé no quedó nada satisfecho con la presión indecisa de sus compañeros. Y, como líder del equipo, no dudó en expresar su opinión en el descanso", indicó el medio francés.

Un nuevo golpe para una generación protagonista

La eliminación representó un nuevo impacto para un plantel que ya había atravesado una experiencia similar en la final del Mundial de Qatar 2022 frente a Argentina, un antecedente que volvió a aparecer en el análisis posterior a la derrota ante España.

En esta oportunidad, tanto los medios franceses como el propio grupo coincidieron en que el equipo no encontró respuestas frente a la superioridad mostrada por los dirigidos por Luis de la Fuente, especialmente por la falta de reacción desde el banco de suplentes.

En ese contexto, L'Equipe fue particularmente crítico con el trabajo del entrenador al señalar: "Es una noche que perseguirá a Didier Deschamps durante meses, quizás años. ¿Qué debería haber hecho para frenar el dominio de España en esta semifinal del Mundial?".

Un ciclo que llega a su final

El escenario adquiere una dimensión especial debido a que Didier Deschamps ya anunció que no continuará al frente de la selección francesa una vez finalizada la Copa del Mundo.

De acuerdo con la información disponible, todo hace indicar que su reemplazante será Zinedine Zidane, quien asumiría la conducción del seleccionado una vez concluido el torneo.

Mientras tanto, Francia deberá dejar atrás rápidamente la frustración de la eliminación para afrontar el último compromiso del campeonato.

El objetivo ahora será el tercer puesto

Luego de quedar fuera de la final, el seleccionado francés intentará cerrar su participación en el Mundial con un lugar en el podio.

El próximo sábado, en Miami, enfrentará a Inglaterra en el partido por el tercer puesto de la Copa del Mundo. El conjunto inglés llega a ese encuentro tras caer 2-1 frente a Argentina en la otra semifinal del certamen.

Con un clima interno marcado por las críticas hacia las decisiones adoptadas por el cuerpo técnico y con un vestuario atravesado por el impacto de la eliminación frente a España, Francia buscará reencontrarse con una victoria que le permita finalizar su participación en el Mundial 2026 ocupando el último escalón del podio.