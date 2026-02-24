La Federación de Básquet puso en marcha su temporada 2026

La Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca dio inicio formal a su temporada 2026 con la realización de su primera reunión anual, desarrollada en la sede federativa. El encuentro marcó el comienzo del calendario institucional y deportivo del año, y estuvo encabezado por el presidente de la entidad, el profesor Luis Robledo.

La convocatoria reunió a la Comisión Directiva, a los Departamentos integrantes, a los presidentes y delegados de los clubes, así como también a árbitros y oficiales de mesa, configurando un espacio amplio de participación y representación de los distintos estamentos que componen la estructura del básquet provincial.

Este primer encuentro no solo tuvo carácter organizativo, sino que también funcionó como instancia de intercambio y planificación de cara a un año que comienza a delinear sus principales ejes de trabajo.

Durante la reunión se abordaron diversos puntos considerados estratégicos para el desarrollo de la actividad en 2026. Según explicó el presidente Robledo, uno de los ejes fue el inicio del torneo para sus diferentes divisiones, aspecto clave para el ordenamiento del calendario competitivo.

Entre los temas tratados se destacaron:

Inicio del torneo en sus distintas categorías.

Cambios en las divisionales.

Notas y comunicaciones provenientes de la Confederación Argentina de Básquetbol.

Espacio de escucha a cada uno de los componentes de la Federación.

La mención a las notas enviadas desde la Confederación Argentina de Básquetbol introduce un vínculo directo con el ámbito nacional, lo que implica que parte de la planificación local se encuentra alineada o condicionada por lineamientos y comunicaciones provenientes de la estructura superior del deporte.

La palabra del presidente Luis Robledo

En el marco del encuentro, el titular de la Federación brindó precisiones sobre el alcance de la reunión y el espíritu que la animó.

"Tuvimos esta primera reunión de la FBPC, con sus diferentes departamentos, con la gente que aporta y trabaja diariamente por el crecimiento del básquet de la provincia, tocando diferentes temas, entre ellos, el inicio del torneo para sus diferentes divisiones, cambios en las divisionales, algunas notas que vienen desde la Confederación Argentina de Básquetbol, y por supuesto, lo que creemos más importante que es escuchar a cada componente que son de la Federación, que siguen aportando para el crecimiento del básquet catamarqueño", explicó el presidente Robledo.

Sus declaraciones sintetizan los ejes centrales del encuentro: organización deportiva, adecuaciones estructurales y, especialmente, la escucha activa de todos los sectores que forman parte de la entidad.

El énfasis puesto en "escuchar a cada componente" subraya la intención de integrar a dirigentes, clubes, árbitros y oficiales de mesa en la toma de decisiones, consolidando una dinámica participativa en el armado de la temporada.

Un espacio de articulación institucional

La reunión permitió reunir en un mismo ámbito a:

La Comisión Directiva.

Los Departamentos integrantes.

Presidentes y delegados de clubes.

Árbitros.

Oficiales de mesa.

Esta composición evidencia una estructura federativa que articula distintas áreas operativas y técnicas, y que busca coordinar acciones en conjunto desde el inicio mismo del año deportivo.

El carácter ampliado del encuentro refuerza la idea de que el crecimiento del básquet provincial depende del trabajo cotidiano y coordinado de todos sus actores, tal como lo señaló el presidente Robledo en su intervención.

Lo que viene

Con este arranque formal de las reuniones, la Federación anticipó que en las próximas semanas se irán dando a conocer:

Fechas importantes del comienzo de la actividad.

Resoluciones adoptadas en el marco de la planificación.

Novedades vinculadas a diferentes temáticas que puedan surgir.

La temporada 2026 comienza así con una instancia organizativa que sienta las bases para el desarrollo competitivo y administrativo del año. A partir de este primer encuentro, la Federación de Básquetbol de la Provincia de Catamarca inicia un proceso de definiciones que marcarán el ritmo de la actividad en cada una de sus divisiones, en coordinación con sus departamentos y en diálogo con las directrices provenientes de la Confederación Argentina de Básquetbol.

Con la participación de sus principales actores institucionales y deportivos, la entidad puso en marcha un nuevo ciclo, con el foco puesto en el crecimiento del básquet catamarqueño y en la consolidación de una estructura que articule torneos, reglamentaciones y decisiones en un marco de trabajo conjunto.