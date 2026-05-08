La FIFA aplicó una amnistía y Otamendi podrá jugar en el debut del Mundial 2026

La Selección argentina recibió este viernes una noticia de enorme impacto en la previa del Mundial 2026. Nicolás Otamendi quedó habilitado para disputar el partido debut ante Argelia luego de que la FIFA resolviera aplicar una amnistía que dejará sin efecto sanciones pendientes para futbolistas clasificados a la Copa del Mundo.

La decisión representa un alivio para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que podrá contar con uno de los referentes defensivos del plantel en el estreno mundialista previsto para el próximo 16 de junio en Kansas City.

El defensor había sido expulsado frente a Ecuador en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y, hasta las últimas horas, existía incertidumbre respecto de su disponibilidad para el primer compromiso del torneo.

La confirmación llegó luego de las gestiones impulsadas por la Asociación del Fútbol Argentino ante el máximo organismo rector del fútbol mundial. A partir de esa resolución, el entrenador argentino recupera una pieza de experiencia y liderazgo en un momento clave de la preparación para el campeonato.

El pedido formal de la AFA ante la FIFA

La habilitación de Nicolás Otamendi se produjo después de un pedido formal presentado por la AFA ante el Bureau de la FIFA. La solicitud fue impulsada directamente por el presidente de la entidad, Claudio Tapia, con el objetivo de que el defensor pudiera ser considerado elegible para el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026", había sido el planteo formal realizado por la entidad.

El reclamo se apoyó en un pedido de amnistía debido a que la sanción pendiente provenía de la expulsión sufrida por el futbolista en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas frente a Ecuador.

Finalmente, la FIFA aceptó avanzar con una medida excepcional que beneficiará no solo a la Selección argentina, sino también a otros futbolistas que arrastraban suspensiones previas.

Una decisión que alcanza a otras selecciones

La resolución tomada por la FIFA no se limita únicamente al caso de Otamendi. La amnistía también incluye a otros jugadores que tenían sanciones pendientes de cumplimiento. Entre ellos aparecen Moisés Caicedo, de Ecuador y Tarek Salman, de Qatar. Según trascendió, el espíritu de la medida apunta a que todas las selecciones participantes del Mundial 2026 puedan afrontar el torneo con sus planteles completos y exhibir su máximo nivel competitivo desde el comienzo de la competencia.

La determinación del organismo internacional modifica así el escenario previo al inicio del campeonato y elimina condicionamientos disciplinarios que podían afectar el armado inicial de varios equipos nacionales.

Scaloni recupera una pieza clave en defensa

La confirmación de la habilitación de Otamendi representa además una noticia relevante para Lionel Scaloni desde el punto de vista futbolístico. El entrenador podrá disponer de una nueva alternativa para la zona defensiva en un contexto en el que la Selección argentina permanece atenta a la recuperación de Cristian "Cuti" Romero.

La presencia del experimentado marcador central amplía las opciones del cuerpo técnico para conformar la defensa en el debut frente a Argelia y aporta además experiencia internacional en una instancia de máxima exigencia.

Dentro del plantel argentino, Otamendi continúa ocupando un rol de referencia tanto dentro como fuera del campo de juego, condición que cobra todavía más importancia en el inicio de una Copa del Mundo.

El camino de Argentina en el Grupo J

Con la situación del defensor resuelta, la Selección argentina ya tiene definido el calendario completo de la fase de grupos del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Scaloni integrará el Grupo J y afrontará los siguientes compromisos:

Argentina vs. Argelia Martes 16 de junio. 22:00 de Argentina. Kansas City.

Argentina vs. Austria Lunes 22 de junio. Dallas.

Argentina vs. Jordania Sábado 27 de junio.



El estreno frente a Argelia marcará el inicio del recorrido argentino en la Copa del Mundo y ahora contará con la presencia confirmada de Nicolás Otamendi, luego de la decisión adoptada por la FIFA.