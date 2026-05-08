Messi renovó la ilusión mundialista: "Voy a jugar hasta que no pueda más"

Lionel Messi volvió a dejar frases que repercutieron en el mundo del fútbol y alimentaron la ilusión de los hinchas argentinos de seguir viéndolo dentro de una cancha por más tiempo. A un mes del comienzo del Mundial 2026, el capitán de la Selección argentina brindó una entrevista con el Pollo Álvarez en la que habló sobre su presente, su mentalidad competitiva y su futuro dentro del fútbol profesional.

Con una carrera que lleva 22 años en la máxima competencia, Messi fue contundente al referirse a la posibilidad de continuar jugando más allá de la Copa del Mundo. "Voy a jugar hasta que no pueda más", expresó el delantero, dejando en claro que su continuidad dependerá exclusivamente de cómo se sienta física y futbolísticamente.

Las declaraciones del futbolista del Inter Miami generaron un fuerte impacto a pocas semanas del inicio del torneo más importante del fútbol internacional, donde la Selección argentina buscará volver a competir al máximo nivel bajo la conducción de Lionel Scaloni.

La competitividad como motor de su carrera

Durante la entrevista, Messi profundizó sobre la mentalidad que lo acompañó a lo largo de toda su trayectoria y explicó que el deseo permanente de competir y ganar sigue siendo uno de los aspectos centrales de su carrera.

"Es mi manera de ser. Me gusta lo que hago, amo jugar a la pelota y lo voy a hacer hasta que no pueda más. Soy competitivo, me gusta ganar a todo. Eso es lo que me llevó a ser quién soy", sostuvo el capitán argentino. Las palabras del delantero reflejan una continuidad en la forma en la que afrontó durante más de dos décadas su recorrido en el fútbol profesional. A pocos días de un nuevo desafío mundialista, Messi dejó en claro que mantiene intacta la motivación para seguir compitiendo.

Además, reconoció que la derrota continúa siendo uno de los aspectos más difíciles de manejar dentro de su carrera deportiva. "Me cuesta perder, no me gusta. Me llevó a conseguir todo lo que conseguí y también me lleva a ser lo que soy", afirmó.

El físico, la clave para seguir jugando

Messi también se refirió a la cuestión física y dejó una definición clara respecto de cómo analiza la continuidad de su carrera."Me da lo mismo la edad. Mientras yo pueda seguir haciendo lo que me gusta y me sienta capacitado y físicamente bien, para el resto no me preocupa", explicó.

La frase volvió a instalar el debate sobre cuánto tiempo más continuará jugando uno de los futbolistas más importantes de la historia argentina y mundial. Sin embargo, el propio capitán dejó en claro que la decisión estará vinculada exclusivamente a sus sensaciones dentro de la cancha y a su capacidad para competir al máximo nivel.

A un mes del Mundial 2026, sus declaraciones generan además una fuerte expectativa entre los hinchas argentinos, que observan cómo el máximo referente del seleccionado mantiene intacta su ambición deportiva.

Messi analizó a los favoritos del Mundial 2026

En otro tramo de la entrevista, el capitán argentino también habló sobre las selecciones candidatas a ganar el Mundial 2026 y realizó un análisis sobre el panorama internacional previo al torneo.

Messi sostuvo que existen equipos que llegan en mejor forma que la Selección argentina, aunque aseguró que el conjunto nacional volverá a competir con la misma intensidad de siempre. "Sabemos que por delante nuestro hay otros favoritos que llegan mejor. Hay que ilusionarse como se ilusiona siempre el argentino. Esta Argentina va a competir como siempre", expresó.

Entre las selecciones que mencionó como principales aspirantes al título, destacó a Francia, España, Brasil, Alemania, Inglaterra y Portugal. Sobre Francia, Messi señaló que "está muy bien otra vez" y destacó el nivel de sus futbolistas.

También incluyó a España y Brasil dentro del grupo de selecciones fuertes de cara al torneo, incluso al considerar que el seleccionado brasileño "no está en su mejor momento". "Después, un poco serán siempre los mismos: Alemania, Inglaterra, Portugal y las grandes potencias", agregó el capitán argentino.