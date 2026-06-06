La Nueva Zelanda de Tim Payne cayó ante Inglaterra en el último amistoso antes de su estreno mundialista

La Nueva Zelanda de Tim Payne no pudo contra Inglaterra y perdió 1-0 en nuevo amistoso, jugado en el estadio Raymond James Stadium, Florida en la previa de la Copa del Mundo 2026.

El lateral derecho, viralizado por un influencer argentino fue sustituido en el complemento luego de completar 62´ de intensa concentración para evitar que el ataque ingles, comandado con Marcus Rashford, penetrara la defensa de su selección.

A pesar del trabajo duro y discreto que tuvo Tim Payne, el equipo europeo domino gran parte del encuentro y el gol de la victoria llego de los pies del capitán ingles, Harry Kane a los 47´del primer tiempo.

Tim Payne es una de las sorpresas de este mundial, pero no en lo futbolístico ya que aun no empezó, pero en este caso el fenómeno del neozelandés se origino a raíz de que un influencer argentino lo viralizara para que el lateral derecho aumentar sus seguidores pasando de 4mil a más de 5 millones.